adidas ha presentado oficialmente las David Beckham Predator, una bota de edición especial que conmemora el 25.º aniversario de uno de los golpesos más icónicos de la historia del fútbol. Codiseñado junto a Beckham, el modelo exclusivo de tercera generación rinde homenaje a su inolvidable falta en el minuto 93 contra Grecia el 6 de octubre de 2001.

Aquel dramático gol aseguró la clasificación de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2002, consolidó la reputación de Beckham como un futbolista decisivo en los momentos clave y definió el legado de la línea adidas Predator. El nuevo lanzamiento rinde homenaje a las botas originales que llevó aquella tarde legendaria en Old Trafford, con una limpia combinación de blanco y rojo que fusiona la herencia clásica del fútbol con una confección de alto nivel.

adidas

Una característica definitoria del diseño es la inclusión del logotipo Trefoil de adidas, que aparece por segunda vez en una bota Predator. Después de que la edición especial lanzada por Beckham en 2024 se agotara rápidamente, el Trefoil se ha convertido en un sello inseparable de su línea exclusiva, creando un puente distintivo entre el estilo de adidas Originals y el calzado de rendimiento de máximo nivel.

adidas

Tomando inspiración técnica del concepto adidas Predator Elite FT L-Tech, la bota combina la artesanía tradicional del cuero con la innovación moderna. El diseño presenta un antepié de piel prémium que ofrece el toque suave y la comodidad natural de las botas clásicas, al tiempo que mantiene la sujeción ligera que se espera en el fútbol actual.

adidas

Completa el look la icónica lengüeta plegable, acabada en un intenso cuero rojo y decorada con un logotipo Trefoil bordado. El motivo Trefoil se extiende por toda la silueta, con las tres bandas tanto laterales como mediales rellenas de sutiles logotipos repetidos. Los detalles personalizados incluyen la marca exclusiva de Beckham en el talón lateral, rematando un diseño que une la nostalgia con la ingeniería moderna aplicada a las botas.

adidas

Compra: botas David Beckham x adidas Predator

Las botas adidas David Beckham Predator ya están disponibles en distribuidores seleccionados y online en adidas.



