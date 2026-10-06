adidas ha presentado oficialmente las David Beckham Predator, una bota de edición especial que conmemora el 25º aniversario de uno de los golpes más icónicos de la historia del fútbol. Diseñado conjuntamente con Beckham, el modelo signature de tercera generación rinde homenaje a su inolvidable lanzamiento de falta en el minuto 93 contra Grecia el 6 de octubre de 2001.

Aquel gol dramático aseguró la clasificación de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2002, consolidó la reputación de Beckham como un jugador decisivo en los momentos clave y definió el legado de la línea adidas Predator. Este nuevo lanzamiento rinde homenaje a las botas originales que llevó aquella tarde legendaria en Old Trafford, con una combinación de colores en blanco y rojo que fusiona la herencia clásica del fútbol con una confección elevada.

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Un rasgo definitorio del diseño es la inclusión del logotipo Trefoil de adidas, que aparece por segunda vez en una bota Predator. Después de que la edición especial de Beckham de 2024 se agotara rápidamente, el Trefoil se ha convertido en sinónimo de su línea signature, creando un vínculo distintivo entre el estilo de adidas Originals y el calzado de alto rendimiento de primer nivel.

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Tomando inspiración técnica del concepto adidas Predator Elite FT L-Tech, la bota combina la artesanía tradicional del cuero con la innovación moderna. El diseño presenta un antepié de cuero premium que ofrece el toque suave y la comodidad natural de las botas clásicas, al tiempo que mantiene la sujeción ligera que se espera en el juego actual.

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Completa el look la icónica lengüeta plegable, acabada en un intenso cuero rojo y decorada con un logotipo Trefoil bordado. El motivo Trefoil se extiende por toda la silueta, con las Three Stripes tanto laterales como mediales rellenas de sutiles logotipos repetidos. Los detalles personales incluyen la marca Beckham personalizada en el talón lateral, rematando un diseño que une la nostalgia con la ingeniería moderna en botas.

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Compra: botas David Beckham x adidas Predator

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