¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
David Beckham adidas predator boots 1adidas
Shop at adidasShop at PRO:Direct
Renuka Odedra
Traducido por

adidas presenta una edición especial de las botas Predator de David Beckham inspirada en el famoso gol de Inglaterra en 2001

SHOPPING
BOOTS
D. Beckham
Inglaterra

El logotipo del trébol vuelve a la lengüeta de las Predator.

adidas ha presentado oficialmente las David Beckham Predator, una bota de edición especial que conmemora el 25º aniversario de uno de los golpes más icónicos de la historia del fútbol. Diseñado conjuntamente con Beckham, el modelo signature de tercera generación rinde homenaje a su inolvidable lanzamiento de falta en el minuto 93 contra Grecia el 6 de octubre de 2001.

Aquel gol dramático aseguró la clasificación de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2002, consolidó la reputación de Beckham como un jugador decisivo en los momentos clave y definió el legado de la línea adidas Predator. Este nuevo lanzamiento rinde homenaje a las botas originales que llevó aquella tarde legendaria en Old Trafford, con una combinación de colores en blanco y rojo que fusiona la herencia clásica del fútbol con una confección elevada.

David Beckham adidas predator boots 2adidas

Un rasgo definitorio del diseño es la inclusión del logotipo Trefoil de adidas, que aparece por segunda vez en una bota Predator. Después de que la edición especial de Beckham de 2024 se agotara rápidamente, el Trefoil se ha convertido en sinónimo de su línea signature, creando un vínculo distintivo entre el estilo de adidas Originals y el calzado de alto rendimiento de primer nivel.

David Beckham adidas predator boots 3adidas

Tomando inspiración técnica del concepto adidas Predator Elite FT L-Tech, la bota combina la artesanía tradicional del cuero con la innovación moderna. El diseño presenta un antepié de cuero premium que ofrece el toque suave y la comodidad natural de las botas clásicas, al tiempo que mantiene la sujeción ligera que se espera en el juego actual.

David Beckham adidas predator boots 4adidas

Completa el look la icónica lengüeta plegable, acabada en un intenso cuero rojo y decorada con un logotipo Trefoil bordado. El motivo Trefoil se extiende por toda la silueta, con las Three Stripes tanto laterales como mediales rellenas de sutiles logotipos repetidos. Los detalles personales incluyen la marca Beckham personalizada en el talón lateral, rematando un diseño que une la nostalgia con la ingeniería moderna en botas.

David Beckham adidas predator boots 6adidas

Compra: botas David Beckham x adidas Predator

Las botas adidas David Beckham Predator ya están disponibles en tiendas seleccionadas y online en adidas.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google