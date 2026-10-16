El Eintracht Frankfurt mostró la reacción que esperaba y evitó, por el momento, una crisis en la Bundesliga. Seis días después de la goleada por 0:6 ante el RB Leipzig, el equipo de Adi Hütter mejoró en la segunda mitad, venció al 1. FC Colonia por 1:0 (0:0) y logró su segunda victoria de la temporada en un momento importante.

El internacional Younes Ebnoutalib (77) marcó el gol que sirvió para resarcirse en parte de lo ocurrido, mientras que el Frankfurt dejó su portería a cero por primera vez esta temporada. En el inicio de la sexta jornada, el Eintracht evitó seguir acercándose a la zona de descenso y ascendió a la zona media de la tabla antes de la exigente visita al Borussia Dortmund de la próxima semana. En el Colonia se desinfló en parte el entusiasmo generado por la victoria en el derbi de la semana anterior.

Tras la dura derrota en Leipzig, Hütter había pedido a su equipo que «el viernes muestre una cara que deje ver que luchamos y trabajamos hasta el final». «Morder, arañar y pellizcar desde el primer minuto» fue la consigna del técnico austriaco. Para ello, volvió a un 4-2-2-2 e hizo tres cambios, aunque ninguno en una defensa que había estado floja últimamente. Arriba, Hütter apostó por una dupla de delanteros de la selección alemana formada por Jonathan Burkardt y Ebnoutalib. Entre quienes empezaron en el banquillo estuvo Can Uzun, que tampoco llegó a entrar. Fue un toque de atención para la gran esperanza del Eintracht, que hasta entonces había sido titular en todos los partidos.

Había que incendiar el estadio, «no solo porque estén allí jugadores de renombre», explicó Hütter a Sky sobre su decisión. «También se trata siempre del rendimiento que, al final, mostramos en el campo». Mario Götze fue titular en lugar de Uzun.

En el Colonia, que según Hütter había «probado la sangre» con su victoria por 2:1 en el derbi ante el Borussia Mönchengladbach, comenzaron el partido los héroes del derbi de la semana anterior, salvo el lesionado Ellyes Skhiri, exjugador del Frankfurt, y Mikey Moore. Wagner había dicho que su equipo podía y debía sacar «mucho coraje y muchísima confianza» de la victoria de la semana anterior.

Ambos equipos comenzaron muy motivados y los visitantes estuvieron cerca de marcar casi de inmediato. Nnamdi Collins calculó mal un balón largo, Bülter quedó solo ante Noah Atubolu y perdió el primer duelo con el portero a los 46 segundos. En la jugada siguiente, Ebnoutalib no golpeó bien el balón desde una buena posición (3). Sin embargo, el intenso arranque perdió fuerza rápidamente y a ambos equipos les costó generar peligro.

El Eintracht mantuvo al Colonia fuera de su área durante gran parte del tiempo, aunque algún balón consiguió pasar. Así, Atubolu tuvo que volver a intervenir ante Bülter (32) tras una falta. El Frankfurt solo mostró por momentos la dureza que había exigido Hütter.

Prácticamente con el pitido del descanso, Said El Mala desperdició una ocasión después de una jugada individual (45+3). Después, el Frankfurt salió con más ímpetu y Ebnoutalib cabeceó por poco fuera (49). Los locales mantuvieron la presión. Lilian Brassier (55) puso a prueba a Schwäbe y Chaibi (58) también cabeceó sin precisión. Todos los intentos siguieron siendo infructuosos hasta que el suplente Noel Aseko habilitó a Ebnoutalib con una jugada genial y este empujó el balón a la red desde cerca.