El alemán Karim Adeyemi, recién incorporado a las filas del Barcelona, aseguró que su compatriota Hansi Flick, director técnico del Barça, no necesitó convencerlo para fichar por «el club más grande del mundo», según sus propias palabras.

Adeyemi se unió oficialmente al Barcelona hace una semana, procedente del Borussia Dortmund, y actualmente se encuentra en la concentración del club catalán en Inglaterra, preparándose para la nueva temporada.

Adeyemi habló en una entrevista con el diario «Mundo Deportivo» sobre la forma en que Flick lo convenció para llegar al Barcelona: «La palabra convencer no es exacta. Simplemente me llamó y me preguntó si quería unirme. Le respondí que por supuesto, porque es el club más grande del mundo, y estas oportunidades no se repiten. No necesitó convencerme. Confío en él desde hace mucho tiempo y le tengo un gran respeto».

Y añadió: «Espero que (Flick) vea en mí lo que puedo aportar al equipo sobre el terreno de juego. Me conoce bien de la selección alemana, y nuestra relación es muy estrecha».

Preguntado por el enfrentamiento contra el Barcelona cuando estaba en el Dortmund, en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025, explicó: «¡Qué cosa tan maravillosa! Es de los mejores partidos que se pueden jugar. Te enfrentas a un gran equipo, a un club histórico, y siempre tienes una gran motivación cuando juegas contra los mejores. Los dos partidos fueron muy difíciles, pero los disfrutamos».

El Barcelona ganó el partido de ida en su estadio (4-0), pero perdió en Alemania (3-1), y sobre ello Adeyemi dijo: «Casi ganamos. Si hubiéramos tenido un poco de suerte, habríamos ganado».

Sobre sus expectativas de jugar en el Camp Nou, el astro alemán señaló: «Creo que será fantástico. No creo que esté totalmente terminado, pero, hombre, es un estadio con una gran historia, y será maravilloso ser parte de él».

Y sobre la posibilidad de regresar a la selección alemana por la puerta del Barcelona, Adeyemi dijo: «Creo que sí, pero al final tengo que demostrarlo sobre el terreno de juego. Soy yo quien decide si vuelvo o no a la selección nacional. Estoy convencido de que, si juego bien, estaré ahí».

Preguntado por cómo se define a sí mismo como jugador, Adeyemi añadió: «Tengo velocidad, por supuesto, pero también tengo otras cosas con las que contribuyo al juego: la velocidad, soy bueno en las situaciones individuales, puedo jugar de extremo, como delantero puro... Creo que soy polivalente y creo que eso es lo que me hace algo diferente, quizás».

Adeyemi señaló que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador al que se ha enfrentado jamás, diciendo: «Nos enfrentamos una vez, pero no estaba en su mejor momento», al tiempo que reconoció que Lionel Messi es el mejor en general.

Sobre sus expectativas para la temporada del Barcelona, reveló: «Tengo la sensación de que esta temporada va a ser muy especial, y espero que consigamos muchos títulos. Nos esperan grandes logros; queremos ganarlo todo, y somos capaces de ello. Para eso entrenamos, y damos lo mejor de nosotros cada día».

Y prosiguió: «Por supuesto, mi sueño es ganar la Liga de Campeones. Estuve a punto de ganarla, pero por desgracia perdimos (cuando llegó a la final con el Dortmund en 2024), y ese es mi sueño. Es lo que persigo cada día».

Preguntado por si teme la competencia con Lamine Yamal por el puesto de extremo derecho, el exjugador del Dortmund dijo: «No, no le tengo miedo a ningún jugador. Sé que, si doy lo mejor de mí, tendré la oportunidad de jugar».

Y sobre ver los partidos cuando está en casa, concluyó sus declaraciones: «Sinceramente, nunca he sido de los que lo saben todo sobre cada jugador y cada nombre. Puede que algunos me tachen de tonto por ello, pero cuando estoy en casa solo quiero hacer otras cosas que no sean fútbol».