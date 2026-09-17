El alemán Karim Adeyemi, estrella del Barcelona, aseguró que su equipo catalán es el mejor del mundo y que puede superar a cualquier rival gracias a su asombrosa calidad bajo la dirección de Hansi Flick.

Adeyemi señaló durante su entrevista con el diario ARA: "¿Hablar del título de la Champions League? Hablamos de ganar cada partido. Y si ganas cada partido, acabas ganando la Liga de Campeones, ¿no es así?".

Y añadió: "Pensamos en cada partido por separado. Si ganas cada partido, lo conseguirás todo. Ese es nuestro objetivo: afrontar cada día por separado, hacer una buena sesión de entrenamiento, al día siguiente otra buena sesión de entrenamiento, y luego jugar y ganar".

Recalcó: "Creo que aplicamos bien el estilo de presión, sabemos lo que tenemos que hacer, y si lo hacemos todos juntos, entonces, como dije, no se nos puede parar, ni con balón ni sin él".

Sobre estar en el once titular, comentó: "Mentiría si dijera que no me preocupa. Por supuesto. Creo que lo mejor es que cada jugador piense que debe ser titular. Tenemos que competir".

Y explicó: "El fútbol es competencia. Yo no soy de los que se enfadan o dicen ¿por qué juega él y no yo? Trabajo cada día para demostrarle al entrenador que debo jugar, y creo que todos los jugadores piensan de la misma manera".

Señaló: "Es una relación sana y no tóxica dentro del vestuario. Y también estamos preparados si salimos al campo solo unos minutos. El ambiente en el vestuario es bueno. Lo cuidamos, y Hansi Flick también se preocupa mucho por él. Creo que eso es lo más importante: que el ambiente sea bueno. Si tienes un buen ambiente, puedes conseguir cualquier cosa".

Continuó: "¿Cuál es el jugador que más te ha sorprendido en los entrenamientos? Ya los había visto jugar antes, por supuesto, pero el nivel de Pedri es asombroso, y Lamine Yamal también, por supuesto. Es capaz de hacer todo lo que quiere, y es una locura verlo".

Respecto al Balón de Oro, explicó: "Para mí, ante todo, creo que cada jugador es diferente. No puedes decir que un jugador es el mejor del mundo, salvo Messi. Para mí, él es el mejor cada año".

Y agregó: "Pero sí, cada jugador es diferente. No puedo decir quién lo merece, pero creo que todo el que compite por él merece ganarlo. Y desde luego Yamal es un claro candidato a ganarlo, y su coronación sería merecida".

La afición del Barcelona corea el nombre de Adeyemi

Dijo: "¿Qué hay de tu gol ante el Feyenoord y del coro de la afición del Camp Nou con tu nombre? La verdad es que el gol fue tan bonito que me dije a mí mismo: ¡Qué maravilla, qué momento!, me encantó, porque el cariño de la afición es algo asombroso y sientes una alegría aún mayor".

Y añadió: "Flick espera de mí que juegue con libertad, que aproveche mi velocidad y mis movimientos, que gane los duelos individuales y que juegue con el equipo. Creo que intento hacer eso, y cuando marco o asisto siento una gran alegría, pero al final, lo más importante es ganar los partidos".

Karim Adeyemi prometió aprender la lengua catalana, y explicó que, debido a sus orígenes en la región de Baviera, enseguida comprendió la particularidad de la afición del Barcelona y de los habitantes de Cataluña.

El jugador alemán aseguró, al final de su entrevista, que el Barcelona no es solo un club, sino que se asemeja más a una familia.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora