El FC Barcelona disputa esta noche, viernes, su segundo test amistoso de preparación para la nueva temporada, cuando se enfrente al Birmingham City inglés en el estadio de St Andrew's, en un partido que verá el debut del alemán Karim Adeyemi y la titularidad del egipcio Hamza Abdelkarim.

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, escogió un once titular que incluye a Adeyemi, el nuevo fichaje, junto a Hamza Abdelkarim, frente a un equipo de la Championship (segunda división inglesa) que aspira a ascender a la Premier League.

Adeyemi viste la camiseta blaugrana por primera vez

Adeyemi, que se incorporó al Barcelona durante el mercado de fichajes de verano, disputará su primer partido oficial con la camiseta del club catalán, en un paso que refleja la confianza de Flick en las cualidades del extremo alemán y su importancia dentro de sus planes para la próxima temporada.

El cuerpo técnico espera que Adeyemi aproveche este encuentro amistoso para mostrar sus habilidades y adaptarse rápidamente a sus nuevos compañeros, especialmente ahora que las competiciones oficiales están a la vuelta de la esquina.

Hamza Abdelkarim mantiene su buen momento

Por su parte, el egipcio Hamza Abdelkarim continúa confirmando su fuerte presencia en las cuentas de Flick, ya que el técnico alemán le concedió un lugar en el once titular por segundo partido consecutivo, en una clara señal de que cuenta con el joven jugador dentro de sus planes de futuro.

Hamza busca ofrecer una actuación destacada que refuerce su posición en el primer equipo, especialmente ante la feroz competencia por los puestos en la línea de ataque.

El once titular

Flick eligió la siguiente alineación: Szczesny en la portería; Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Joffre en la defensa; Casadó, Marc Bernal en el centro del campo; Adeyemi, Ibrahima Toncara (16 años), Shane Kluivert; y Hamza Abdelkarim en el ataque.

La lista de suplentes incluye nombres destacados, entre ellos Araújo, Cortés, Raphinha, Fermín y Bisquer, lo que le brinda a Flick múltiples opciones para realizar amplios cambios durante el partido.