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Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Denzil Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Cody Gakpo, Kees, Smit, Teun Koopmeijners, Tijjani Reijnders, Donyell Malen, Ryan GravenberchIMAGO
Sam Vreeswijk

Traducido por

Además de Micky van de Ven, el Liverpool quiere fichar a otro internacional de la selección holandesa: ya se han iniciado las conversaciones

Fichajes
Liverpool
Brighton
Netherlands
J. van Hecke

Según Voetbal International, el Liverpool quiere fichar al defensa central Jan Paul van Hecke, de 25 años, que podría dejar el Brighton este verano.

Fuentes de Anfield y del entorno del jugador confirman a la revista que el Liverpool ya se ha puesto en contacto con él. Sin embargo, la competencia no es fácil: Van Hecke ya había sido vinculado con Chelsea, Newcastle United y Tottenham Hotspur.

No es la primera vez que Arne Slot, actual técnico del Liverpool, se interesa por Van Hecke: ya lo quiso fichar cuando dirigía al Feyenoord.

Su contrato con el Brighton vence en 2027, pero el club inglés ya renunció a renovarlo tras frenar el central las negociaciones el pasado verano.

Para evitar perderlo gratis, Brighton prefiere venderlo este verano. El defensa, con diez partidos con Holanda y un valor de 35 millones según Transfermarkt, está dispuesto a dar el salto.

Llegó al Brighton en 2020 procedente del NAC Breda, pasó cedido por Heerenveen y Blackburn Rovers y, con el actual sexto de la Premier, ha jugado 127 partidos (4 goles y 6 asistencias).

Antes, otro internacional holandés, Micky van de Ven, también sonó para Liverpool. El defensa debe elegir entre Liverpool y Manchester United, y según el fiable Ben Jacobs, prefiere el primero.

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