Adani, sobre el Tottenham de De Zerbi: «Los resultados no llegan y las actuaciones son a menudo opacas. Trabajar, mucho»

Se hunde el Tottenham de De Zerbi: contra el Aston Villa ha llegado la tercera derrota en 5 partidos, los Spurs son antepenúltimos con 2 puntos, pero con Fulham y Coventry aún por jugar. Lele Adani, amigo y gran defensor de Roberto De Zerbi, analiza así el mal momento de los londinenses respondiendo a la pregunta de un usuario en X: "Pregunta educada y respetuosa, merecedora de una respuesta a la altura. El trabajo que debe hacer De Zerbi es grande y complejo y creo que no ha logrado dar una identidad. Los resultados no están, pero las actuaciones suelen ser opacas y el equipo tiene poca fluidez. Trabajar, mucho".