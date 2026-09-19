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Adani, sobre el Tottenham de De Zerbi: «Los resultados no llegan y las actuaciones son a menudo opacas. Trabajar, mucho»

Tottenham

Lele Adani dio su opinión sobre el momento muy difícil de De Zerbi en el Tottenham al responder a un usuario en X

Se hunde el Tottenham de De Zerbi: contra el Aston Villa ha llegado la tercera derrota en 5 partidos, los Spurs son antepenúltimos con 2 puntos, pero con Fulham y Coventry aún por jugar. Lele Adani, amigo y gran defensor de Roberto De Zerbi, analiza así el mal momento de los londinenses respondiendo a la pregunta de un usuario en X: "Pregunta educada y respetuosa, merecedora de una respuesta a la altura. El trabajo que debe hacer De Zerbi es grande y complejo y creo que no ha logrado dar una identidad. Los resultados no están, pero las actuaciones suelen ser opacas y el equipo tiene poca fluidez. Trabajar, mucho".

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