Adani: «El fútbol de Allegri se acabó, basta ya con la payasada de la chaqueta»

La figura de Massimiliano Allegri sigue generando división, hoy aún más después de su estallido al término del Napoli-Roma (3-3), tras encajar el empate en los minutos finales: el técnico de Livorno fue expulsado, después se quitó la chaqueta, como ha hecho a menudo a lo largo de su carrera, y también lanzó acusaciones contra la Roma. Todo esto y, en general, su titubeante inicio de temporada fueron comentados por Daniele Adani en la última edición de La Domenica Sportiva. Estas fueron sus declaraciones.





El comentario de Daniele Adani sobre Massimiliano Allegri: «Su forma de entender el fútbol ya está acabada, tiene la mitad de puntos que Gattuso: si les hubiera pasado a Amorim y Spalletti, los habrían decapitado, mientras que él cuenta con un grupo de periodistas amigos, siempre los mismos, que lo defienden. Y basta ya de esas tonterías y payasadas en las ruedas de prensa, que se convierten en un circo. Cuando los partidos se tuercen, al final siempre acaba armando una bronca con payasadas como quitarse la chaqueta».