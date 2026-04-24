AD: «Jordi Cruijff comunica al nuevo fichaje que ya puede marcharse del Ajax»

El regreso de Kasper Dolberg al Ajax podría durar solo una temporada, según el Algemeen Dagblad de este viernes. El diario indica que el delantero danés ha recibido malas noticias del director técnico, Jordi Cruijff.

El Ajax lo fichó el pasado verano por diez millones de euros procedente del Anderlecht, en el último día de mercado, para sustituir a Brian Brobbey, quien se marchó al Sunderland.

Las expectativas eran altas, pues ya había brillado en el club entre 2015 y 2019. Compitió con Wout Weghorst.

Con Fred Grim jugaba con regularidad, pero desde la llegada de Óscar García sus minutos han disminuido y suele salir desde el banquillo. La razón principal es el estilo de juego: Cruijff quiere un pressing alto también la próxima temporada.

Según John Inan, del Algemeen Dagblad, la segunda etapa de Dolberg se limitará a una sola temporada, al menos si depende de Cruijff. «El nuevo director técnico ya le ha hecho saber que puede buscar otro club; la explicación es clara: “Dolberg no encaja en nuestra forma de jugar”».

García ya había indicado que Dolberg no encaja del todo en su estilo de juego, sobre todo en la presión: «Sus cualidades se ven más cuando tiene el balón que cuando no lo tiene», afirmó. Por eso, en su debut ante el Sparta Rotterdam prefirió a Don-Angelo Konadu. «Dolberg es bueno con el balón, sabe retenerlo y combinar, pero con Konadu podíamos seguir presionando a alta intensidad», explicó entonces.

Aunque Dolberg muestra regularmente sus cualidades en el juego de combinaciones, no siempre encuentra el camino hacia la portería: en 34 partidos ha marcado diez goles, tres de ellos en la Eredivisie. El contrato del 56 veces internacional danés se extiende hasta el verano de 2029.