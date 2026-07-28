AD: El talento del Ajax Ouazane elige de forma definitiva entre la selección de Países Bajos y Marruecos

Abdellah Ouazane elige definitivamente una carrera internacional con Marruecos, según informa el Algemeen Dagblad. El centrocampista de diecisiete años jugó partidos internacionales en categorías inferiores con Países Bajos, pero no ve a la absoluta neerlandesa como su objetivo final.

Ouazane jugó partidos internacionales con las categorías inferiores de Países Bajos y de Marruecos. La elección por el cuartofinalista del Mundial no fue fácil, según se desprende de una reconstrucción del AD.

«Fue una decisión muy meditada, con muchas dudas, y al final siguió a su corazón. No fue el planteamiento planificado de Marruecos, sino su sensación lo que resultó decisivo, según su entorno, lo que no quería decir que no tuviera buenas sensaciones con Países Bajos», analiza el periódico sobre la elección del jugador del Ajax por Marruecos.

Ouazane jugó por primera vez un partido internacional juvenil con Marruecos en 2023. Más tarde llegarían todavía más encuentros. «Nuestro plan con Appie salió bien», afirma Chris van Puyvelde, exdirector técnico de la federación marroquí de fútbol.

«Formaba parte de la nueva política de mirar mucho más a la diáspora», revela el dirigente belga, que trabajó en Marruecos entre 2022 y 2025. En ese periodo mantuvo mucho contacto con el talento del Ajax y su familia.

«Por ejemplo, tuve mucho contacto con su madre. Las madres han llevado a un hijo durante nueve meses y tienen otras preocupaciones que los padres, que a menudo quieren hablar de fútbol. Las madres quieren saber: ¿mi hijo estará en buenas manos? Ella también me llamaba a menudo con preguntas», señala el ex ‘director técnico’ de la federación de fútbol de Marruecos.

Ouazane se centra, por tanto, en Marruecos y en el primer equipo del Ajax, donde parece tener una oportunidad justa con Míchel. Hace un año parecía estar de camino al Real Madrid, pero ese traspaso se cayó en el último momento.