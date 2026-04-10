Un responsable de la Federación Saudí de Fútbol está a punto de abandonar su cargo, poco antes del inicio del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La fase final del Mundial 2026 arranca el 11 de junio, con Arabia Saudí debutando por séptima vez en el Grupo H junto a España, Uruguay y Cabo Verde.

A dos meses del debut, el periodista Santi Ona confirmó que Nasser Larguet, director técnico de la Federación Saudí, podría dejar su cargo pronto.

Según el periodista, algunos clubes franceses siguen de cerca su situación para ficharlo.

Larguet dirige la Federación desde mayo de 2022 y se le ha criticado por proteger a su amigo Hervé Renard, seleccionador saudí, evitando su cese.

Si se marcha, Larguet seguiría los pasos de Renard, que dejó la selección saudí en 2023 por una oferta de la selección femenina de Francia, aunque regresó a “Los Verdes” en 2024.