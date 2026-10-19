Sin el entrenador Luciano Spalletti, sancionado tras un enfrentamiento con Fabio Pisacane, técnico del Cagliari, y sustituido en la banda por su segundo, Marco Domenichini, la Vecchia Signora se mostró alarmantemente inofensiva. Un gol de cabeza de Oliver Provstgaard, un tanto de Gustav Isaksen desde un ángulo cerrado y un contraataque tardío culminado por Fisayo Dele-Bashiru sellaron el triunfo visitante.

Con solo once puntos en siete partidos, la distancia respecto al dúo de cabeza, formado por el Inter de Milán y la Lazio, aumentó ya a ocho puntos. Como comparación, a estas alturas de la pasada temporada, el equipo sumaba doce puntos con su predecesor Igor Tudor, mientras que Thiago Motta había logrado 13 en el mismo periodo durante su etapa. La tendencia a la baja del club más laureado de Italia empieza a adquirir tintes preocupantes.

La debacle deportiva ante los romanos abrió tras el pitido final un debate sobre la mentalidad de la plantilla turinesa. El líder de la defensa, Gleison Bremer, dirigió palabras contundentes a sus compañeros. «Hemos hecho un mal partido, así que, por supuesto, no estamos contentos de haber representado de esta manera la camiseta de la Juventus. Pero tenemos que analizar nuestros errores y volver al buen camino de inmediato, porque no hay tiempo para otra cosa», declaró el brasileño a Sky Sport Italia.

Bremer añadió: «Tuvimos ocasiones y jugamos bien hasta su gol, así que el hecho de que marcaran en su primera oportunidad nos provocó una verdadera frustración. Es algo que debemos controlar de inmediato».

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A la Juventus de Turín le faltan estabilidad y confianza

Preguntado por la responsabilidad de los futbolistas, el central terminó hablando con vehemencia: «Es cierto que el entrenador da instrucciones, pero somos nosotros quienes tenemos que aplicarlas sobre el campo. Sin embargo, hay once jugadores en el campo, más los cinco que salen del banquillo. No puedo tirar yo solo de todos. Intento ayudarlos, hablo con ellos, pero cada uno tiene su carácter. Podemos empujarlos hasta cierto punto, pero nada más. Algunos tienen más carácter que otros».

La presión mental, en particular, parece estar afectando mucho a algunos jugadores. «Cuando oyen los silbidos, se retraen y tienen miedo. Sé que tenemos muchos jugadores nuevos y jóvenes. Eso no significa que esté señalando a los chicos, pero cada uno es diferente. Cuando las cosas van mal, algunos reaccionan con determinación y otros se retraen. Simplemente, es cuestión de personalidad», dijo Bremer.

Spalletti también habló a través de DAZN Italia y se mostró consternado por la actuación de su equipo, en el que Nick Woltemade, tras entrar en la segunda parte, siguió sin marcar en liga para la Juve. «Sin duda, fue una Juventus más floja. Un equipo que ni controló el partido ni tuvo ideas sobre cómo plantearlo», afirmó.

«Hasta a nosotros nos cuesta explicarlo, porque volvimos de Vigo el viernes a las cuatro de la madrugada y después dejamos que los jugadores se recuperaran con los preparadores físicos. Intentamos cambiar algunas cosas. Hubo seis jugadores nuevos, pero estuvimos demasiado lentos tanto de piernas como de cabeza. En el fútbol ves al rival, ves el balón y, si reaccionas demasiado tarde, no pones corazón y no encuentras el ritmo, la táctica y los sistemas dejan de importar», explicó Spalletti.

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Los aficionados de la Juventus de Turín abandonan el estadio antes de tiempo

Fue especialmente duro al criticar la actitud de sus jugadores: «Sin ritmo, sin ideas, sin ganas de correr, sin voluntad de trabajar duro. Cuando muestras debilidad en los duelos y bajas la cabeza en cuanto las cosas no salen bien, nada de eso me gusta».

Spalletti anunció consecuencias. «Tenemos que analizarlo. Solo hay dos posibilidades: o hablamos de cómo nos dirigimos al equipo o de la forma de trabajar. Está claro que algo tiene que cambiar», dijo. «A mí también me sorprendió esta actuación, así que tengo que reflexionar a fondo, porque no he cambiado mi forma de hablar con los jugadores. Quizá deba analizar mi propia relación con el equipo, porque es honesta y justa. Ellos mismos se darán cuenta de que lo que hemos mostrado hoy no es suficiente».

Por si fuera poco, la reacción de los aficionados de la Juve fue inequívoca. La mayoría abandonó el Allianz Stadium, que estaba lleno, antes del pitido final. Los espectadores que permanecieron despidieron al equipo con una sonora pitada.

En el otro lado, la imagen fue la opuesta. Los romanos celebraron el triunfo ante una grada visitante repleta. Un dato llamativo: los aficionados de la Lazio boicotean los partidos de su equipo en casa desde finales de la pasada temporada en protesta contra el propietario Claudio Lotito, con la intención de forzar la venta del club mediante la pérdida de ingresos. Mientras que el equipo de Gennaro Gattuso apenas atrae a una media de 9000 espectadores a su estadio, las entradas para la grada visitante se agotaron por completo en los cuatro partidos disputados fuera de casa.