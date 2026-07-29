Según Sky y Bild, Dzeko pasará el reconocimiento médico el domingo y el lunes y después firmará un contrato hasta 2027. El delantero de 40 años de Bosnia y Herzegovina, actualmente sin club, ya jugó para el Schalke en la segunda vuelta de la pasada temporada tras ser apartado de la AC Florencia a petición propia. Con nueve participaciones de gol, tuvo una gran influencia en el ascenso a la Bundesliga. Después, el futuro de Dzeko quedó inicialmente en el aire por cuestiones económicas. También se contempló la retirada del veterano tras su participación en el Mundial.

El avance que ahora se ha producido también podría haberse visto favorecido por el fichaje de Maximilian Wöber. El austríaco de 28 años llegó libre procedente del Leeds United, con lo que el Schalke cubrió a bajo coste la vacante pendiente en defensa y dispuso así de un mayor margen financiero.

Dzeko, con un salario anual de alrededor de 900.000 euros, que con bonus puede elevarse hasta 1,3 millones de euros, debería estar entre los mejor pagados. En ese grupo también se mueven Kenan Karaman y Robin Gosens, que llegó cedido desde Florencia.

Jesper Lindström debe llegar cedido desde el Nápoles

Además de Dzeko, en los próximos días también podría cerrarse un segundo fichaje: Jesper Lindström debe llegar cedido desde el SSC Nápoles. También con él el Schalke ya habría alcanzado un acuerdo y únicamente quedarían por resolver los últimos detalles entre los clubes. En la cesión podría incluirse una obligación de compra o una opción de compra. El contrato del extremo derecho danés de 26 años con el Nápoles sigue vigente hasta 2028.

Lindström despuntó en su día en el Eintracht Frankfurt y fue titular en el triunfo en la Europa League de 2022. En 2023 se marchó al Nápoles por 30 millones de euros, pero allí no cumplió con las altas expectativas. La pasada temporada, Lindström jugó cedido en el VfL Wolfsburgo. En 15 apariciones se quedó sin participaciones de gol y descendió con los Wolves.