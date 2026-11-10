Acuerdo secreto: el Barcelona y la Confederación Brasileña trazan un plan especial para proteger a Raphinha

El regreso de Raphinha a las filas de la selección brasileña ha abierto un asunto espinoso en el Barcelona, después de que varios informes periodísticos revelaran la existencia de una coordinación previa entre el club catalán y la federación nacional para gestionar los minutos de participación de la estrella del Barça, en un intento de evitar una nueva lesión que podría trastocar los cálculos de todos.

El extremo del Barcelona fue convocado para disputar los dos amistosos ante Japón y Singapur, previstos para los días 14 y 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Singapur, en su primera aparición con la Seleção durante el actual parón internacional.

La presencia de Raphinha es una buena noticia para Brasil, que recupera una de sus armas ofensivas más destacadas, pero al mismo tiempo genera una clara preocupación en el Barcelona, tras un 2026 físicamente difícil para el jugador, durante el cual sufrió tres lesiones musculares mientras participaba con la selección.

En este sentido, la cadena brasileña «Globo» informó de que el Barcelona y la Confederación Brasileña de Fútbol «están trabajando en la coordinación para gestionar su tiempo de juego, con el fin de garantizar que Raphinha regrese en plena forma y reducir el riesgo de que sufra una tercera lesión consecutiva mientras representa a la selección de su país».

El último contratiempo había ocurrido el pasado septiembre, durante el amistoso ante Australia, cuando Raphinha se vio obligado a abandonar el terreno de juego entre los dos tiempos tras sentir dolor en la parte posterior del muslo derecho.

Las pruebas médicas posteriores revelaron la existencia de un leve edema muscular, por lo que la federación brasileña decidió dejarlo fuera de la convocatoria del equipo para el partido ante India y facilitar su regreso para recuperarse en el Barcelona.

Ahora, con su nuevo regreso bajo la dirección de Carlo Ancelotti, parece que todas las partes han coincidido en que no se permite la aventura: cada minuto que Raphinha juegue en Asia estará calculado con precisión, en un plan cuyo primer objetivo es que regrese a Cataluña sano y listo para continuar la temporada sin un nuevo contratiempo.