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Se perfila una sorpresa futbolística de gran calado que podría brindar a la afición árabe la oportunidad de ver al Barcelona, uno de los gigantes del fútbol mundial, en un duelo excepcional en los próximos meses.

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El presidente de la Federación Kuwaití de Fútbol, el jeque Ahmad Al Yousef, desveló la existencia de un acuerdo preliminar con la directiva del Barcelona para disputar un amistoso entre Kuwait y el conjunto catalán el próximo mes de febrero, coincidiendo con las celebraciones de las fiestas nacionales del país, y señaló que la celebración del encuentro sigue supeditada a las circunstancias del club español y a la posibilidad de que viaje a Kuwait en la fecha propuesta.

Al Yousef explicó, según publicó el diario kuwaití «Al Anba», que el acuerdo llegó después de recibir en su despacho al vicepresidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, la tarde del jueves 19 de noviembre de 2026, en una reunión en la que se abordaron los preparativos del esperado partido.

Este paso adquiere una importancia especial para el fútbol kuwaití, no solo por el enorme tirón del Barcelona entre los aficionados, sino también por los beneficios comerciales, mediáticos y deportivos que podría reportar a la selección si las conversaciones se convierten en un acuerdo definitivo y el partido llega finalmente a disputarse.

¿El Barcelona, en Kuwait en febrero?

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Se espera que el encuentro, si finalmente se celebra, despierte un gran interés entre los aficionados, dada la enorme popularidad de la que goza el Barcelona en la región del Golfo, además del valor deportivo e histórico que representa el club español, que suele contar con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

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La elección del mes de febrero responde a que coincide con dos destacadas efemérides nacionales en Kuwait: el país celebra su Fiesta Nacional el 25 de febrero, en conmemoración de la independencia de 1961, mientras que el 26 de febrero se conmemora el Día de la Liberación, un periodo en el que suelen organizarse diversos actos y celebraciones populares y deportivas.

La celebración de un partido de esta envergadura añadiría una dimensión deportiva a las fiestas nacionales, sobre todo porque enfrentarse a un equipo de la talla del Barcelona brinda a la Federación Kuwaití la oportunidad de atraer la atención de los medios internacionales y de aumentar la afluencia de público a las gradas, además de aprovechar la experiencia organizativa y comercial que conlleva acoger a los grandes clubes europeos.

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El estadio Jaber Al Ahmad aguarda el acontecimiento

El Estadio Internacional Jaber Al Ahmad se perfila como el candidato para albergar el encuentro, según anunció el presidente de la Federación Kuwaití. Se trata del estadio principal, donde juega sus partidos la selección de Kuwait y que acoge muchos de los grandes eventos futbolísticos del país.

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Disputar el partido en este estadio tiene una importancia añadida, ya que supondría una oportunidad para mostrar las instalaciones deportivas kuwaitíes ante un club mundial de la talla del Barcelona, en un momento en el que las federaciones deportivas del Golfo buscan aprovechar los grandes amistosos para reforzar el prestigio de sus competiciones y selecciones en el panorama internacional.

El Barcelona posee un historial repleto de títulos nacionales y continentales y es uno de los clubes más populares del mundo, lo que convierte su visita a Kuwait en un acontecimiento que va más allá de un simple amistoso y lo transforma en una gran cita para la afición y para el mercado.

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Sin embargo, por ahora no se ha producido el anuncio oficial definitivo de la celebración del partido, ya que Ahmad Al Yousef supeditó la ejecución del acuerdo a las circunstancias del Barcelona y a la posibilidad de que su expedición viaje a Kuwait el próximo mes de febrero.

Así pues, la afición kuwaití sigue a la espera del siguiente paso en las negociaciones y de saber si el club catalán podrá incluir el encuentro en su calendario, para que la idea se convierta en un partido oficialmente anunciado que enfrente a Kuwait con uno de los gigantes del fútbol europeo durante las celebraciones de las fiestas nacionales.