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Mohamed Saeed
Traducido por

Acuerdo con Harry Kane cerrado, ¿Michael Olise será el siguiente? Un alto cargo del Bayern de Múnich revela sus planes contractuales mientras el gigante de la Bundesliga pone el foco en la superestrella francesa

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El director general del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, ha abordado las especulaciones sobre un posible nuevo contrato para Michael Olise tras el reciente avance del club con Harry Kane. El extremo francés se ha convertido en una pieza fundamental del esquema ofensivo del conjunto bávaro desde su llegada a Alemania.

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La postura del Bayern sobre un nuevo contrato para Olise

Tras asegurar el futuro a largo plazo de Kane, su delantero de referencia, el Bayern de Múnich afronta preguntas sobre las próximas prioridades en su plantilla repleta de estrellas. Al director general Jan-Christian Dreesen se le preguntó directamente si Olise sería el siguiente jugador en renovar su contrato en el Allianz Arena. El exjugador del Crystal Palace ha protagonizado un ascenso meteórico en la Bundesliga y se ha consolidado como una pieza clave del ataque del equipo y uno de los favoritos de la afición del Bayern.

Pese a su impacto inmediato sobre el terreno de juego, la directiva del club no siente ninguna urgencia por volver a sentarse a negociar. Dreesen confirmó que la situación está bajo control gracias a la larga duración del contrato actual del jugador. «Es algo de lo que Max y yo somos responsables conjuntamente. Siempre hemos dicho que no solo tenemos a un jugador fantástico como Harry, sino también a otros grandes jugadores en nuestra plantilla, entre ellos Michael Olise. Su contrato termina en 2029 y nos sentaremos a hablar cuando llegue el momento oportuno», explicó el director general a los medios.

El impacto de Olise en Baviera

Desde su sonado fichaje procedente de la Premier League, Olise ha justificado la importante inversión realizada por el departamento deportivo del club. Max Eberl recordó recientemente el proceso de fichaje y señaló que los 53 millones de euros de traspaso fijo pagados por el internacional francés han resultado ser una excelente inversión. El extremo ha logrado disipar las dudas iniciales sobre su capacidad para mantenerse disponible, ha jugado con regularidad y ha aportado la creatividad que la directiva del Bayern echaba en falta en temporadas anteriores.

La capacidad del jugador de 22 años para adaptarse sin dificultades del fútbol inglés a las exigencias de la Bundesliga ha impresionado tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico. Su calidad técnica y su eficacia en el último tercio del campo le han permitido firmar unas cifras increíbles, con numerosos goles y asistencias que han mantenido al Bayern en lo más alto de la tabla. Al fichar a Olise con un contrato hasta 2029, el club se aseguró de mantener el control sobre su desarrollo y su posible valor de mercado en los próximos años.

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La gestión de una plantilla de estrellas

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-KANEGetty Images

Las palabras de Dreesen reflejan una estrategia más amplia de la directiva del Bayern para mantener la estabilidad y, al mismo tiempo, recompensar el rendimiento. Con la renovación de Kane cerrada, la atención se desplaza de forma natural hacia la próxima generación de talentos, pero el club quiere evitar una subida de salarios como reacción inmediata. La presencia de Max Eberl como miembro de la junta directiva responsable del área deportiva garantiza que todas las negociaciones contractuales se aborden pensando en la salud financiera a largo plazo y la armonía de la plantilla, en lugar de limitarse a reaccionar a los rumores de traspasos.

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Por ahora, Olise parece plenamente asentado en Múnich, donde ha encontrado un escenario para mostrar su talento en la Champions League y en la competición nacional. El club sigue decidido a conservar a sus mejores jugadores, pero, con cinco años aún por delante en su contrato actual, no existe el riesgo inmediato de que el extremo entre en la recta final de su vinculación.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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