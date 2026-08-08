El uruguayo Darwin Núñez, delantero del Al-Hilal, se acerca a reunirse de nuevo con el egipcio Mohamed Salah en el club turco del Trabzonspor durante la próxima temporada, pero esta vez percibiendo un salario mayor que el suyo.

El diario saudí "Al-Yaum", citando al medio turco "Sözcü", afirmó que el Al-Hilal aceptó el traspaso de Núñez al Trabzonspor durante el actual mercado de fichajes de verano, en calidad de cesión por una temporada.

El informe aclaró que el delantero uruguayo percibirá la totalidad del salario que cobraba en el Al-Hilal, cuya cuantía asciende a 22 millones de euros, es decir, 5 millones más de lo que cobra actualmente Mohamed Salah (17 millones).

Sin embargo, el club turco solo abonará 8 millones de euros de ese salario, mientras que el Al-Hilal asumirá el resto de la cantidad, que asciende a 14 millones de euros.

Esto se produce ante el deseo del "Líder" de desprenderse de Núñez, sobre todo porque no logró ofrecer buenos rendimientos durante la primera mitad de la temporada pasada, antes de quedar fuera de la lista local en la segunda mitad.

Esta será la segunda vez que Mohamed Salah coincida con Núñez, tras el periodo que pasaron juntos en las filas del Liverpool, entre los años 2022 y 2025, antes del traspaso del delantero uruguayo al Al-Hilal.

Durante ese periodo, Salah fue la estrella más destacada en las filas del Liverpool, y fue el máximo protagonista en la conquista del título de la Premier League, la primera división inglesa, por segunda vez en la historia del club y la primera tras una ausencia de 5 años.

Cabe recordar que la estrella egipcia se incorporó al Trabzonspor durante el actual mercado de fichajes de verano, con un contrato que se extiende por dos temporadas, tras el final de su histórica trayectoria en el Liverpool, que se prolongó durante 9 años, desde el año 2017.