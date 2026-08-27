Acuerdo cerrado: el Real Madrid, a las puertas de anunciar un nuevo fichaje

El Real Madrid logró cerrar el fichaje del prometedor defensa ghanés Óscar Nasi, para reforzar sus filas antes del final del actual periodo de fichajes veraniego.

El Real Madrid había fichado a 6 jugadores en el mercado actual: Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Yan Diomandé, Ibrahima Konaté y Carlos Espí.

Por su parte, el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, señaló que el Real Madrid alcanzó un acuerdo para incorporar al defensa ghanés Óscar Nasi (21 años).

Y añadió: "Se ha acordado la operación por dos millones de euros procedente del Granada; Nasi es visto como un talento prometedor para el futuro, y se incorporará en un principio al equipo del Castilla (el filial)".

Y continuó: "Pese al interés de un club alemán por incorporarlo, Nasi eligió firmar por el Real Madrid, y ya ha superado el reconocimiento médico".

El Real Madrid, dirigido por su nuevo entrenador José Mourinho, comenzó su andadura en LaLiga con dos victorias consecutivas por (2-1) ante el Espanyol y (4-1) frente a la Real Sociedad.

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