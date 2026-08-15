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Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Acuerdo cerrado: el Al-Ittihad inicia la aventura de Reinders en la liga saudí

Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
1ª División
Manchester City
T. Reijnders
Arabia Saudí
Inglaterra
Países Bajos

El centrocampista neerlandés será el fichaje más reciente de Roshn

El club Al-Ittihad tendrá la palabra clave en el debut del neerlandés Tijjani Reijnders, centrocampista del Manchester City, en la competición de la Roshn Saudi League.

Diversos informes de prensa habían revelado que Al-Qadsiah entró en negociaciones avanzadas con el Manchester City para fichar a Reijnders durante el actual periodo de transferencias de verano, a cambio de 60 millones de euros.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" afirmó que el acuerdo entre ambos clubes ya se ha cerrado, y que Reijnders se ha convertido de manera casi oficial en jugador de Al-Qadsiah, tras resolver todos los detalles.

Está previsto que el centrocampista neerlandés llegue a Arabia Saudí el próximo lunes, para completar su traspaso al club Al-Qadsiah.

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1ª División
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Reijnders podría aparecer por primera vez con Al-Qadsiah en el enfrentamiento ante Al-Ittihad, el próximo viernes, en la segunda jornada de la Roshn League, pero esa decisión estará en manos del entrenador irlandés Brendan Rodgers.

El jugador de 28 años se incorporó al Manchester City durante el pasado periodo de transferencias de verano, procedente del Milan, y disputó con el equipo 50 partidos, en los que logró marcar 7 goles y dar 8 asistencias.

Cabe recordar que Al-Qadsiah trabaja en reforzar sus filas de manera contundente de cara a la nueva temporada, especialmente porque participará en la Liga de Campeones de la AFC Elite por primera vez en su historia.

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