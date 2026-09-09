Según informa Sport Bild, los contratos de Marcel Sabitzer y Ramy Bensebaini, que expiran el próximo verano, ya no deberían ser renovados.

En el caso del austríaco, incluso se señala que una continuidad de la relación está "actualmente descartada internamente". Ya en la pasada temporada, el jugador de 32 años había perdido en gran medida su puesto de titular con el entrenador Niko Kovac, y con el fichaje de Joey Veerman su situación ha empeorado aún más.

Por ello, durante un tiempo se planteó en el caso de Sabitzer un cambio de club en el pasado mercado de verano, y, según su agente Roger Wittmann, también se le presentaron numerosas opciones para un cambio de aires: "Hubo diez consultas diferentes, pero Marcel Sabitzer se quedará", anunció Wittmann antes del cierre del mercado.

La situación de Bensebaini parece ser similar. A diferencia de Sabitzer, el defensa sí contó con más regularidad para Kovac, pero aun así no debería recibir un nuevo contrato para la próxima temporada. El BVB perdería así tanto al argelino como a Sabitzer a coste cero.

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¿Qué pasará con Julian Ryerson, Waldemar Anton y Gregor Kobel?

Según el informe, el BVB quiere mantener la estrategia del último mercado de verano y volver a apostar más por jugadores jóvenes y con proyección, que después puedan ser vendidos por mucho más dinero y así generar beneficios.

Aun así, seguirá habiendo un bloque experimentado; en ese sentido, ya se les ha comunicado a los dos defensas Julian Ryerson y Waldemar Anton que al club le gustaría ampliar sus contratos, vigentes hasta 2028.

Lo mismo ocurre con el guardameta Gregor Kobel, cuyo contrato también se extiende hasta el 30 de junio de 2028. En el pasado, el suizo fue relacionado en repetidas ocasiones con varios clubes top, pero las conversaciones con los dirigentes del BVB sobre un nuevo contrato deberían producirse todavía este año.