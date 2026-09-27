La selección de Alemania cayó en casa, con una derrota histórica ante su invitado Grecia (1-0), la noche del domingo, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección de Alemania, dirigida por su entrenador Jürgen Klopp, había comenzado su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA con un empate a domicilio ante los Países Bajos (1-1), mientras que Grecia venció a Serbia (2-1).

Esta victoria se considera histórica para Grecia, especialmente por ser la primera contra los alemanes a lo largo de la historia, ya que los griegos nunca antes habían ganado a la Mannschaft.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 74, a través de Dimitrios Kourbelis, quien recibió un pase de su compañero Christos Tzolis, estrella del Arsenal, para regatear a Nmecha y disparar un balón que impactó en el pie del capitán Joshua Kimmich y se alojó en la red de la Mannschaft.

La selección de Alemania con Klopp mostró una actuación deslucida y no fue capaz de amenazar la portería de su invitado a lo largo de los 90 minutos, salvo en algunos intentos que no alcanzaron el peligro necesario, mientras que la selección griega se apoyó en los contragolpes y generó cierto peligro, para marcar un gol con el que logró la victoria histórica.

Con esto, Klopp, exentrenador del Liverpool y del Dortmund, encaja la derrota en su primera aparición en Alemania como entrenador de la Mannschaft, comenzando de forma floja, ya que sumó un solo punto en los dos primeros partidos.

Alemania jugará la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA el próximo 1 de octubre contra Serbia, antes de visitar a Grecia el día 4 del mismo mes.

La selección griega lidera la clasificación del grupo con 6 puntos, mientras que la selección de los Países Bajos ocupa el segundo lugar con 4 puntos, la selección alemana llega en el tercer puesto con un solo punto y la selección serbia cierra la tabla sin puntos.







