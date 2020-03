Achraf: "Si el Real Madrid quiere que vuelva, voy a volver"

El defensa del Borussia Dortmund, cedido por los blancos, se refiere a la posibilidad de regresar al Bernabéu.

Achraf Hakimi, futbolista del cedido por el , concedió una entrevista a Téléfoot en la que asegura que volverá al club español siempre que los blancos quieran.

El lateral marroquí contó por qué ha salido del Bernabéu a préstamo: "Cuando me paro a pensar sí que me doy cuenta de que fue la mejor decisión, porque sigo jugando y creciendo, que es lo que necesito. Y estoy, como te he dicho, feliz (...) La verdad es que está siendo mi mejor temporada. No soy un defensor de los que se quedan atrás, sino que me gusta también la parte ofensiva, estar arriba y ayudar al equipo tanto en lo defensivo como en el ataque. Me considero un defensa moderno".

Consultado acerca de la figura de Zinedine Zidane, señaló que el entrenador del Real Madrid "ha sido el hombre que me ha dado la oportunidad y la confianza de poder jugar en el fútbol profesional. Le estoy agradecido por la confianza y el trato que ha tenido conmigo. Le estaré agradecido siempre".

Y remató: "El Madrid es mi casa. He disfrutado mucho ahí y he jugado muchos partidos ahí. Si el Madrid quiere que vuelva, voy a volver. Y si no, me tocará escribir mi historia en otro gran club".