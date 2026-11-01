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Achraf Hakimi ha frenado las negociaciones iniciales para renovar su contrato con el Paris Saint-Germain después de que el club se pusiera en contacto por primera vez con sus representantes. El defensa marroquí sigue a gusto en la capital francesa, pero no tiene prisa por firmar la renovación.

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Hakimi frena el intento del PSG de renovar su contrato

Hakimi ha firmado un inicio de temporada excepcional con el PSG. Su rendimiento, siempre destacado, ha reforzado su condición de pilar fundamental del ambicioso proyecto deportivo del club.

Como consecuencia directa de estas actuaciones, la directiva parisina quiere asegurar el futuro a largo plazo del marroquí. El club se puso recientemente en contacto con sus representantes para tantear la posibilidad de un nuevo contrato.

Sin embargo, este primer acercamiento no dio lugar a las conversaciones deseadas. Según L’Equipe, el entorno de Hakimi frenó la iniciativa del club y optó por no abrir negociaciones formales en esta fase inicial.

Sin prisa por firmar un nuevo contrato

La decisión de aplazar las conversaciones no responde a exigencias económicas ni a la duración propuesta para el nuevo contrato. Hakimi y sus representantes simplemente consideran que queda mucho tiempo antes de que sea necesario alcanzar un nuevo acuerdo.

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El lateral ya firmó una ampliación de contrato hace dos años y su vínculo actual se extiende hasta junio de 2029. Por eso, no siente ninguna urgencia por sentarse a negociar todavía.

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El PSG quiere anticiparse para proteger a largo plazo a uno de sus jugadores más valiosos. Sin embargo, el futbolista prefiere esperar antes de comprometerse con un nuevo acuerdo.

El defensa brilla a las órdenes de Enrique

Hakimi se encuentra actualmente en una situación muy cómoda en la capital francesa. Sigue siendo una pieza indispensable para Luis Enrique y continúa brillando bajo la dirección táctica del técnico español.

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El talentoso defensa volvió a demostrar recientemente su enorme influencia sobre el terreno de juego con una actuación histórica, que incluyó su reciente triplete en la contundente victoria por 5-1 ante el Le Havre en la Ligue 1.. Con varios años aún por delante en su contrato actual, tiene una posición de fuerza a la hora de decidir su futuro.

Las conversaciones para renovar, en pausa

Ambas partes siguen compartiendo el deseo de continuar juntas una etapa de éxitos. Simplemente manejan plazos completamente distintos para formalizar el siguiente paso.

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La ausencia de presión inmediata por ambas partes hace poco probable que este asunto contractual avance con rapidez. Se espera que la situación permanezca completamente paralizada durante los próximos meses.