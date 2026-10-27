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Achraf Hakimi celebró la victoria del Paris Saint-Germain ante el Lyon luciendo un llamativo peinado nuevo de trenzas. El lateral derecho marroquí llevó el brazalete de capitán en ausencia de Marquinhos y después aprovechó su nuevo aspecto para proclamar su lealtad al club francés.

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Hakimi estrena un llamativo cambio de imagen

Hakimi apareció el lunes por la noche en el Parque de los Príncipes con un peinado atrevido y totalmente inesperado. El lateral derecho marroquí llegó para el partido de liga del PSG contra el Lyon con unas trenzas muy apretadas que llamaron de inmediato la atención de los aficionados.

Los aficionados no tardaron en fijarse en su llamativo cambio de imagen y en compararlo con la estrella de la música Sean Paul en las redes sociales. Su nuevo aspecto pareció inspirar al defensa, que firmó una actuación imponente en un importante partido de liga en la capital francesa.

Hakimi también asumió la responsabilidad de encabezar la salida del equipo al campo como capitán oficial de la noche. Lució el brazalete con orgullo en ausencia del capitán habitual, Marquinhos, que está lesionado, y marcó la pauta de una noche exitosa.

El defensa declara su amor por París

El llamativo peinado era mucho más que una simple elección estética para el internacional marroquí. Tras el pitido final, recurrió a las redes sociales para explicar a la apasionada afición del club el ingenioso significado de sus nuevas trenzas. Hakimi utilizó su cuenta de X para expresar su inquebrantable entrega y lealtad al PSG.

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«Trenzas bien apretadas, como mis lazos con París», escribió Hakimi.

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El capitán suplente brilla contra el Lyon

Hakimi acompañó su atrevido cambio de imagen con una brillante actuación individual sobre el terreno de juego ante un rival exigente. El dinámico lateral derecho fue decisivo de principio a fin en la cómoda victoria del PSG por 2-0 frente a un Lyon competitivo.

Con la responsabilidad añadida de la capitanía, dominó por completo su banda durante los 90 minutos. El marroquí fue una amenaza constante en ataque por la derecha y se mostró muy sólido en defensa, lo que ayudó al equipo a mantener la portería a cero.

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Hakimi busca mantener su buen momento

La contundente victoria en casa mantiene al PSG en la buena dirección en todas las grandes competiciones de esta temporada. Hakimi espera ahora prolongar su excelente estado de forma mientras el calendario del club se intensifica en las próximas semanas. Con Marquinhos aún recuperándose de su reciente lesión, es posible que el marroquí vuelva a llevar el brazalete de capitán muy pronto.