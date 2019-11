Achraf Hakimi hace sufrir al Real Madrid

El internacional marroquí, cedido por los blancos en el Borussia Dortmund, deja en evidencia a los laterales de Zidane.

Achraf Hakimi sigue dejando con la boca abierta al . Cada partido que juega es un puñal para los blancos, que ven cómo el futbolista que prestaron al es cada vez más importante en su equipo. Y, para que el dolor sea más grande, los que se quedaron en el Bernabéu no hacen mucho para que el momento de Achraf pase desapercibido.

El internacional marroquí, que hace 21 años nació en Madrid pero que la camiseta del país africano, ha vuelto a brillar con el cuadro alemán. Esta vez fue ante el poderoso Inter de Antonio Conte, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la . Otra actuación espectacular que, doblete incluido en la segunda parte, le valieron este martes tres puntos fundamentales a su equipo de cara a la clasificación para los octavos de final.

Ningún gol estuvo precedido de más pases en la @ChampionsLeague el martes que el de Achraf Hakimi para la victoria del Borussia Dortmund ⚡ #MoversAndMakers @NissanFootball pic.twitter.com/Pphyi2Lbko — Goal en español (@Goal_en_espanol) November 6, 2019

ACHRAF HACE LLORAR AL MADRID

Parece contradictorio, pero mientras el Madrid se relame pensando en su regreso, por ahora tiene que ver cómo Achraf marca goles y los hace hacer en otro equipo de Europa. Como le pasó con Dani Carvajal, que volvió del también alemán para convertirse en un lateral de elite.

Hace un mes, Achraf fue consultado acerca de su regreso al Santiago Bernabéu, estadio al que deberá volver cuando acabe su contrato con el Borussia Dortmund, en junio de 2020. "Mi cesión es de dos años y esa respuesta la tengo que dar cuando acabe el préstamo, veré si han merecido la pena estos dos años y si estoy preparado para el Real Madrid. De momento estoy a un nivel muy bueno, así creo que podría estar en el Real Madrid. Pero a final de temporada te digo si estoy o no preparado. Pregúntame en mayo", dijo en una entrevista con el diario AS . "No te voy a mentir, claro que me gustaría triunfar allí. He crecido en el Madrid, es mi casa y ahí me gustaría crecer, pero si no es así intentaré triunfar en otro lado. Ése es mi sueño", agregaba.

No se equivoca Hakimi cuando dice que, por su nivel, podría estar en el Real Madrid. De hecho, no son pocos los madridistas que esperan ese 30 de junio del año próximo, fecha en la que vence el vínculo del jugador con los germanos. Y es que los números de Achraf ridiculizan a los laterales blancos. A los que juegan en el lateral derecho y a los que juegan en el izquierdo, las dos posiciones en las que mayormente se desarrolla Hakimi, aunque también puede hacerlo como extremo o mediocampista.

Indescriptibles sensaciones las que hemos vivido hoy en #signalidunapark . Muy contento por la victoria en una noche mágica en la que nunca perdimos la esperanza de remontar el partido. Muchas gracias a nuestros fans por vuestro apoyo. 💛🖤💛 pic.twitter.com/upePsiy5Pu — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 5, 2019

Con el doblete de anoche, Achraf llegó a los seis goles en la temporada (4 en 4 partidos de Champions y 2 en 10 encuentros de ), a los que hay que sumarle las dos asistencias que dio en la liga de . Es decir que participó en 8 goles tras 17 partidos disputados a lo largo del curso (también jugó la Supercopa alemana y dos partidos de la Copa de ese país).

Su rendimiento se contrapone con el de todos los laterales del Real Madrid, incapaces todos ellos de marcar un gol en la campaña 2019/20. Si sólo Achraf participó en 8 goles a lo largo de la temporada, entre Carvajal, Marcelo, Odriozola, Mendy y Nacho, los laterales que ha estado utilizando Zidane, participaron solamente en 5, incluyendo las 4 asistencias de Carvajal. El ex del Bayer Leverkusen sigue siendo indiscutido y, de hecho, saca la cara por todos al ser el jugador con más ocasiones creadas (según datos de Opta), incluso más que el propio Archaf.