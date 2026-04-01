«Aceptaré una reducción salarial en este club... Cancelo deja la puerta abierta a su salida del Barcelona»

El portugués João Cancelo, jugador del Barcelona, ha dejado entrever su posible salida del club catalán, ante la incertidumbre que rodea su futuro tras el final de la presente temporada.

Cancelo juega en el Barcelona desde el pasado mercado de invierno, procedente del Al-Hilal saudí en calidad de cedido.

El Barcelona quiere quedarse con Cancelo al final de la temporada sin pagar nada al club saudí, pero, por su parte, el Al-Hilal se mantiene firme en exigir 15 millones de euros a cambio de dejar marchar al astro portugués.

Ante la incertidumbre sobre la situación de Cancelo, el exjugador del Manchester City declaró al canal portugués Canal 11 que le gustaría volver al Benfica en algún momento.

Según recoge la web «Fútbol España», añadió: «Ya he ganado más de lo que esperaba, pero jugar en el Benfica es como jugar al baloncesto, y por amor al club, aceptaría una reducción salarial».

Cancelo comenzó su carrera profesional en el Benfica, antes de jugar en varios de los grandes clubes del mundo, como la Juventus, el Bayern de Múnich, el Manchester City y el Barcelona, pero parece que echa de menos los días en el club portugués.

A pesar de las serias intenciones del Barcelona de retener a Cancelo, el club está barajando planes alternativos en caso de que no se pueda cerrar el fichaje de forma gratuita procedente del Al-Hilal saudí. En este sentido, destacan los nombres de Alejandro Grimaldo, lateral del Bayer Leverkusen, y Andrea Cambiaso, jugador de la Juventus, para compensar la posible marcha de Cancelo.

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