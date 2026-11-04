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Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Falko Blöding
Traducido por

«Acababa de salir del baño»: Niko Kovac estuvo a punto de no dar entrada a Konstantinos Karetsas, héroe de la victoria del BVB

Liga de Campeones
Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
N. Kovac
K. Karetsas

Konstantinos Karetsas, el héroe del triunfo del BVB, se mostró muy sorprendido por el momento en que entró al campo ante el Betis de Sevilla en la Liga de Campeones el miércoles por la noche (2-1).

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El internacional griego debía, después de algo más de media hora, sustituir al tocado Serhou Guirassy, pero antes tenía que hacer sus necesidades, como reveló tras el partido en DAZN.

Al preguntarle qué instrucciones le había dado el entrenador Niko Kovac, el joven de 18 años respondió: «Para ser sincero, cuando me tocó entrar, acababa de salir del baño. Así que no hubo instrucciones». Su consigna fue, por tanto: «Salir y jugar. Dejarse llevar».

La curiosa situación también sorprendió a Kovac: «Es verdad. Lo estuve buscando. De repente no estaba y llamé a Carney (Chukwuemeka, n. de la r.), pero entonces apareció por la esquina. Si hubiera seguido en el baño, o haciendo lo que fuera, no habría entrado». Karetsas, desaparecido por unos instantes, regresó a tiempo y entró en el minuto 34. Ocupó una posición con libertad de movimientos por detrás de Fabio Silva, que desde entonces quedó como único delantero.

Karetsas jugó a gran nivel y coronó su actuación con el gol de la victoria que puso el 2-1 (72'), pocos minutos después de que los visitantes igualaran el tanto inicial de Silva (67'). Por ello, fue elegido jugador del partido. Pero el propio adolescente no estuvo de acuerdo. Con modestia, explicó: «Fabio Silva se lo merecía. Marcó un gol y dio una asistencia».

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El portugués dio esa asistencia desde una posición algo más retrasada a Karetsas, que se internaba hacia el centro desde la derecha. Este controló el balón a la perfección y disparó de inmediato desde el borde del área. Así sorprendió al portero del Betis, Alvaro Valles, que hasta entonces había estado sobresaliente, y marcó por el palo corto. Una jugada que entusiasmó al analista de DAZN Sebastian Kneißl: «Es extraordinario. Es una cualidad que tiene: reconocer los espacios y saber cómo se desarrolla el juego». Añadió que «el primer control» también había sido extraordinario.

FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETISGetty Images

El entrenador del BVB, Niko Kovac, elogia a Konstantinos Karetsas: «Como una liebre»

Karetsas también recibió elogios de su entrenador. «Se ha visto que es un futbolista realmente bueno», dijo Kovac, que añadió: «No solo porque haya marcado el gol, sino porque hace buenos quiebros una y otra vez, como una liebre. Es difícil defenderlo. Ha hecho muchas bicicletas buenas y ha aportado mucho dinamismo. Fabio y él se han entendido muy bien arriba».

Por tanto, si Guirassy no pudiera jugar, sería «probable» que Karetsas ocupara su puesto en el once inicial del BVB.

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