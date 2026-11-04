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Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Falko Blöding
Traducido por

«Acababa de salir del baño»: Niko Kovac estuvo a punto de no dar entrada a Konstantinos Karetsas, el héroe de la victoria del BVB

Liga de Campeones
Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
N. Kovac
K. Karetsas

Konstantinos Karetsas, héroe de la victoria del Borussia Dortmund, se mostró muy sorprendido por el momento en que entró al campo ante el Betis de Sevilla en la Liga de Campeones el miércoles por la noche (2-1).

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El internacional griego debía sustituir, poco después de la media hora, al tocado Serhou Guirassy, pero antes tenía que hacer sus necesidades, como reveló después del partido a DAZN.

Al joven de 18 años le preguntaron qué indicaciones le había dado el entrenador Niko Kovac, y respondió: «Para ser sincero, cuando me tocó entrar acababa de salir del baño. Así que no hubo instrucciones». Su lema fue, por tanto: «Simplemente salir y jugar. Dejarse llevar».

La anécdota también sorprendió a Kovac: «Es cierto. Lo estuve buscando. De repente no estaba y llamé a Carney (Chukwuemeka, nota de la redacción), pero entonces apareció por la esquina. Si hubiera seguido en el baño, o haciendo lo que fuera que estuviera haciendo, no habría entrado». Karetsas, que había desaparecido por unos instantes, regresó a tiempo y entró en el minuto 34. Jugó con libertad de movimientos por detrás de Fabio Silva, que pasó a ser el único delantero.

Karetsas firmó una gran actuación y la coronó con el gol de la victoria por 2-1 (72'), pocos minutos después de que los visitantes igualaran el tanto con el que Silva había adelantado a su equipo (67'). Por ello, fue elegido mejor jugador del partido. Sin embargo, el propio adolescente no estaba de acuerdo. Con modestia, explicó: «Fabio Silva se lo merece. Marcó un gol y dio una asistencia».

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El portugués dio esa asistencia desde una posición ligeramente más retrasada a Karetsas, que se internaba desde la derecha. Este controló el balón a la perfección y disparó de inmediato desde el borde del área. Así sorprendió al portero del Betis Álvaro Valles, que hasta entonces había estado sobresaliente, y marcó por el palo corto. Una jugada que llevó al experto de DAZN Sebastian Kneißl a deshacerse en elogios: «Es extraordinario. Tiene esa cualidad: reconocer los espacios y saber cómo se desarrolla el juego». Añadió que «el primer toque» también había sido extraordinario.

FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETISGetty Images

El entrenador del BVB, Niko Kovac, elogia a Konstantinos Karetsas: «Como una liebre»

Karetsas también recibió una buena valoración de su entrenador. «Se ha visto que es un futbolista realmente bueno», dijo Kovac, que añadió: «No solo porque marcó el gol, sino porque hace buenos cambios de dirección una y otra vez, como una liebre. Es difícil defenderlo. Hizo muchas buenas bicicletas y aportó mucho dinamismo. Fabio y él se entendieron muy bien arriba».

Si Guirassy no puede jugar, es «probable» que Karetsas ocupe su lugar en el once inicial del BVB.

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