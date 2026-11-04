El internacional griego debía sustituir, poco después de la media hora, al tocado Serhou Guirassy, pero antes tenía que hacer sus necesidades, como reveló después del partido a DAZN.

Al joven de 18 años le preguntaron qué indicaciones le había dado el entrenador Niko Kovac, y respondió: «Para ser sincero, cuando me tocó entrar acababa de salir del baño. Así que no hubo instrucciones». Su lema fue, por tanto: «Simplemente salir y jugar. Dejarse llevar».

La anécdota también sorprendió a Kovac: «Es cierto. Lo estuve buscando. De repente no estaba y llamé a Carney (Chukwuemeka, nota de la redacción), pero entonces apareció por la esquina. Si hubiera seguido en el baño, o haciendo lo que fuera que estuviera haciendo, no habría entrado». Karetsas, que había desaparecido por unos instantes, regresó a tiempo y entró en el minuto 34. Jugó con libertad de movimientos por detrás de Fabio Silva, que pasó a ser el único delantero.

Karetsas firmó una gran actuación y la coronó con el gol de la victoria por 2-1 (72'), pocos minutos después de que los visitantes igualaran el tanto con el que Silva había adelantado a su equipo (67'). Por ello, fue elegido mejor jugador del partido. Sin embargo, el propio adolescente no estaba de acuerdo. Con modestia, explicó: «Fabio Silva se lo merece. Marcó un gol y dio una asistencia».

El portugués dio esa asistencia desde una posición ligeramente más retrasada a Karetsas, que se internaba desde la derecha. Este controló el balón a la perfección y disparó de inmediato desde el borde del área. Así sorprendió al portero del Betis Álvaro Valles, que hasta entonces había estado sobresaliente, y marcó por el palo corto. Una jugada que llevó al experto de DAZN Sebastian Kneißl a deshacerse en elogios: «Es extraordinario. Tiene esa cualidad: reconocer los espacios y saber cómo se desarrolla el juego». Añadió que «el primer toque» también había sido extraordinario.

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El entrenador del BVB, Niko Kovac, elogia a Konstantinos Karetsas: «Como una liebre»

Karetsas también recibió una buena valoración de su entrenador. «Se ha visto que es un futbolista realmente bueno», dijo Kovac, que añadió: «No solo porque marcó el gol, sino porque hace buenos cambios de dirección una y otra vez, como una liebre. Es difícil defenderlo. Hizo muchas buenas bicicletas y aportó mucho dinamismo. Fabio y él se entendieron muy bien arriba».

Si Guirassy no puede jugar, es «probable» que Karetsas ocupe su lugar en el once inicial del BVB.