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El AC Milan logró una victoria decisiva por 3-1 ante su rival, el Inter de Milán, al priorizar la velocidad en las transiciones sobre la posesión. Pese a tener menos el balón, la eficacia del Milan en el último tercio del campo resultó imposible de contrarrestar.

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La última edición del derbi de la Madonnina fue un fascinante duelo entre eficacia y volumen de juego. El AC Milan afrontó el encuentro con una consigna clara: golpear pronto y aprovechar los espacios que dejaba el sistema de carrileros del Inter, muy abierto. Al ceder la posesión (43% frente al 57% del Inter), el Milan apostó por la solidez defensiva y las transiciones verticales rápidas, una estrategia que dio frutos de inmediato gracias a Christian Pulisic y Adrien Rabiot en los primeros diez minutos.

El Inter de Milán, por su parte, buscó controlar el ritmo del partido mediante su habitual salida de balón con tres jugadores, con Alessandro Bastoni como principal encargado de hacer avanzar el juego desde atrás. Aunque generó muchas ocasiones, con 19 disparos y 11 saques de esquina, le faltó la precisión necesaria para deshacer el disciplinado bloque del Milan. El encuentro acabó convirtiéndose en un pulso entre la presión sostenida del Inter y los letales contraataques del Milan.

El planteamiento táctico del Milan

El Milan dispuso un 3-4-2-1 fluido que daba prioridad a la cobertura defensiva de las bandas y a la acumulación de jugadores por el centro. En la salida de balón, Luka Modric marcó el ritmo y completó 67 pases precisos para facilitar las transiciones. El Milan no intentó superar la presión del Inter mediante el juego combinativo; en su lugar, recurrió a la velocidad de Christian Pulisic y a los pases creativos de Diego Moreira para saltarse el centro del campo. Moreira fue la pieza táctica más destacada: dio dos asistencias y marcó un gol, actuando en la práctica como un híbrido entre extremo y creador de juego que atacó el espacio a la espalda de Carlos Augusto.

En defensa, el Milan se replegó en un bloque medio-bajo y solo activó la presión cuando el Inter jugaba por zonas centrales. Koni De Winter fue fundamental en este planteamiento: registró 15 intervenciones defensivas para frenar a Marcus Thuram. Al cerrar los espacios interiores, el Milan obligó al Inter a jugar por fuera y a enviar numerosos centros que Mike Maignan resolvió con comodidad, además de realizar siete paradas decisivas. El plan consistía en atraer al Inter hacia delante. Los goles tempraneros permitieron al Milan replegarse aún más y eliminar, en la práctica, el espacio que necesitaban los centrales del Inter para incorporarse al ataque y crear peligro.

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El planteamiento táctico del Inter de Milán

El Inter de Milán utilizó su habitual 3-4-2-1 con la intención de generar superioridad en las bandas mediante Djed Spence y Carlos Augusto. Su plan dependía en gran medida de las incorporaciones al ataque de los centrales, como reflejó el gol de Alessandro Bastoni en el minuto 22. Con 92 pases completados por Manuel Akanji, el Inter controló por completo el tercio central del campo y recurrió a Hakan Çalhanoglu para cambiar rápidamente la orientación del juego y poner a prueba los desplazamientos laterales del Milan.

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Sin embargo, la posición adelantada de sus carrileros dejó a los tres centrales expuestos a situaciones de uno contra uno. Aunque dominó las estadísticas, incluidos los disparos totales y los goles esperados (1,78 xG), el Milan superó a menudo los mecanismos que activaban su presión gracias a la precisión de sus balones largos. La incapacidad del Inter para aprovechar las ocasiones claras restó valor a su dominio territorial. Al volcar a tantos jugadores al ataque, quedaba expuesto a la velocidad de Pulisic y Moreira cada vez que perdía el balón, una debilidad que el Milan aprovechó en el primer y el tercer gol.

La batalla táctica

El duelo decisivo del partido se libró en la banda izquierda del Inter. Carlos Augusto tuvo mucha actividad, con 13 intervenciones defensivas y tres disparos, pero sus constantes subidas al ataque dejaron con frecuencia a Alessandro Bastoni aislado frente a Diego Moreira. Quien dirigía al Milan identificó claramente esa debilidad e indicó a Moreira que se mantuviera pegado a la línea de banda y esperase a que el Inter perdiera el balón. Ese emparejamiento decidió el encuentro: el gol y las dos asistencias de Moreira fueron consecuencia directa de que los carrileros del Inter no lograran recuperar sus posiciones defensivas.

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Quien dirigía al Inter ganó la batalla por el territorio, pero quien estaba al frente del Milan ganó la batalla por el espacio. El Milan mantuvo el bloque compacto al permitir que el Inter tuviera el balón en zonas poco peligrosas. Incluso cuando el Inter ajustó su planteamiento para generar superioridad dentro del área, los tres centrales del Milan mantuvieron una excelente disciplina y se aseguraron de que la mayoría de los 30 disparos del Inter llegaran desde ángulos difíciles o bajo una fuerte presión.

Los ajustes durante el partido

Getty Images

En la segunda parte, el Inter intentó dar un nuevo impulso a su centro del campo con las entradas de Henrikh Mkhitaryan y Piotr Zielinski en el minuto 72. Los cambios buscaban mejorar la calidad del último pase hacia Thuram, cada vez más aislado. Aunque Zielinski logró efectuar un disparo a puerta en los últimos compases, la estructura del 3-4-2-1 del Milan se mantuvo intacta.

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El Milan respondió con cambios pragmáticos a partir del minuto 82. Las entradas de Ardon Jashari y Davide Bartesaghi señalaron el paso a un planteamiento totalmente defensivo, prácticamente un 5-4-1 para conservar el resultado. El último retoque táctico fue la entrada de Filippo Terracciano por Goncalo Ramos, con la que retiró a un delantero para añadir un quinto centrocampista. El ajuste logró frenar el ritmo del partido e impidió que el Inter cobrara impulso en los minutos finales, pese a los cinco minutos de tiempo añadido. La capacidad del Milan para pasar de ser una amenaza en las transiciones a convertirse en un muro defensivo demostró una gestión superior del partido.

En definitiva, la eficacia del Milan marcó la diferencia. Pese a generar menos ocasiones, convirtió las de mayor calidad, mientras que el Inter no logró sacar partido de su dominio territorial. La disciplina táctica del bloque bajo del Milan y el demoledor impacto de Moreira al contraataque fueron los factores decisivos.