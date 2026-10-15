AC Milan, se acabó la espera: Camarda vuelve a ser titular 282 días después de su última titularidad

Decisión anunciada con antelación y confirmada: Amorim apuesta por Camarda desde el inicio en el partido de Europa League contra el Salzburgo. La joven promesa del AC Milan tiene una gran oportunidad para demostrar todo su talento y contará con el apoyo de Loftus-Cheek y Cisse. El delantero nacido en 2008 vuelve a ser titular en un partido oficial de clubes nada menos que 282 días después de la última vez: fue el 6 de enero de 2026, en el Lecce-Roma (0-2) de la Serie A.