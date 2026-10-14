AC Milan: Pavlovic renueva por cinco años con opción de ampliación; es oficial

El Milan ha anunciado la renovación del contrato de Strahinja Pavlovic mediante un comunicado en su página web:





«COMUNICADO OFICIAL: STRAHINJA PAVLOVIĆ





El AC Milan se complace en anunciar que ha renovado el contrato de Strahinja Pavlović hasta el 30 de junio de 2031, con opción de ampliarlo.





Desde su llegada al AC Milan en julio de 2024, Strahinja ha consolidado su trayectoria de crecimiento y se ha convertido en un referente por su profesionalidad, carisma y liderazgo, así como por el fuerte sentido de pertenencia que lo distingue dentro y fuera del campo.





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Con el Milan, Pavlović ha disputado 80 partidos, 75 de ellos como titular, y ha marcado 7 goles. Un camino iniciado hace dos años que ahora sienta las bases para el futuro, con la ambición de alcanzar juntos nuevas metas».







