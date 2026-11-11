AC Milan: Modric es insustituible, pero también se mira al futuro. Los tres centrocampistas en el punto de mira de Amorim y Cardinale

El departamento de ojeadores está muy activo en Inglaterra, España, Bélgica y Francia en busca de perfiles adecuados para la filosofía futbolística de Ruben Amorim. Una de las necesidades para la próxima temporada es encontrar al jugador adecuado para tomar, llegado el caso, el relevo de Luka Modric: el contrato de la leyenda croata vence en julio de 2027 y será él quien decida si continúa o no su aventura en el AC Milan.

Según ha podido saber este medio, hay tres jugadores que han despertado un gran interés en el equipo de fichajes del AC Milan. Uno de ellos es Alex Scott, del Bournemouth, que está impresionando a casi todos en la Premier League. No es casualidad que Arsenal y Chelsea ya hayan puesto sus ojos en él. El jugador, nacido en 2003, ha entrado en el grupo de la selección de Inglaterra porque gusta mucho al seleccionador Thomas Tuchel, pero hay un obstáculo considerable: los Cherries lo valoran muy alto. En Inglaterra se habla de una tasación de 100 millones de euros.

Pero no es el único, ya que últimamente también se han encendido los focos sobre Yasin Ayari, del Brighton. Un centrocampista muy polivalente que rinde a gran nivel tanto de mediocentro como por detrás del delantero centro. El sueco puede convertirse en una gran oportunidad porque su contrato vence en junio de 2027, aunque el club inglés tiene la opción de ampliarlo unilateralmente hasta 2028. El centrocampista sueco es un jugador que interesa mucho al AC Milan.

Pero en la lista de los dirigentes del AC Milan también figura otro jugador. Se trata de Adem Zorgane, argelino nacido en 2006 que juega en el Union-Saint Gilloise y combina físico con buenas cualidades técnicas. Los ojeadores del AC Milan han seguido varios partidos del Union Saint Gilloise, también para observar al defensa senegalés Sylla.

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Adem Zorgane es un centrocampista moderno que aprovecha su físico y su capacidad para organizar el juego, y destaca en la circulación del balón. Puede jugar tanto de mediocentro por delante de la defensa como de interior con llegada. El juego del equipo parte de él. También sabe trabajar sin balón en la presión. Tiene un excelente posicionamiento táctico y por eso resulta muy valioso también en las transiciones.