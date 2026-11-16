AC Milan, lesión de Maignan en el Francia-Turquía: se retira al descanso, qué lesión ha sufrido y cuándo vuelve

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Lesión del portero y capitán del AC Milan: se ve obligado a salir en el descanso del Francia-Turquía.

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Preocupación en el Milan. El portero y capitán Mike Maignan se lesionó durante la primera parte de la sexta jornada de la Nations League. Mientras defendía la portería de Francia, el exjugador del Lille sufrió una lesión en el muslo derecho, según informa L'Equipe.

Por ese motivo, tuvo que salir en el descanso, con el partido 0-0. En su lugar entró Restes.

Según L'Equipe, Maignan habría recibido un fuerte golpe tras un choque con el delantero turco Deniz Gul: el portero se quejó de molestias en el muslo y el cuerpo médico de Francia no quiso correr riesgos, por lo que Zidane realizó el cambio.

El lunes por la mañana llegaron más novedades: Maignan sintió dolor en la cadera derecha, en la zona del aductor, y el cuerpo médico de Francia ya se ha puesto en contacto con el médico del Milan para informarle del estado del jugador nacido en 1995.

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En las próximas horas, durante la mañana del martes 17 de noviembre, el portero se someterá a pruebas con el Milan para determinar con precisión el alcance del problema que sufrió y saber si podrá estar disponible para el primer partido tras el parón: el Milan de Ruben Amorim se enfrentará al Frosinone el domingo 22 de noviembre, a las 18:00, en San Siro, en la 12.ª jornada de la Serie A.