AC Milan, escucha a Tacchinardi: «Con sus once titulares, es el equipo más interesante del campeonato»

Alessio Tacchinardi, excentrocampista de la Juventus y ahora comentarista de Mediaset, habló sobre el Milan de Ruben Amorim y sobre Gonçalo Ramos, que tampoco marcó en Génova, pero dio una gran asistencia en el gol de Christian Pulisic: «La sensación es que el Milan, con sus once titulares, es potencialmente el equipo más interesante de la liga y el que más puede crecer. Si se tiene en cuenta toda la plantilla, en cambio, no. ¿Ramos? Se esfuerza, pero nunca marca

goles

. De todos modos, no es fácil ganar en el campo del Genoa, que lo está haciendo bien. En tres días no se puede cambiar tanto; es porque, con sus once titulares, el Milan, que tiene un buen entrenador, es el equipo con más margen de crecimiento. Pero no puede jugar y ser competitivo en dos competiciones porque sus suplentes no están a la altura de los demás».