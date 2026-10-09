Según informa el diario italiano Gazzetta dello Sport, el entorno del jugador ha hecho saber a los rossoneri que tendrían buenas opciones de fichar a Endrick en el próximo mercado de invierno.

Según esa información, el brasileño está muy abierto a un cambio al San Siro, aunque naturalmente se sigue guardando otras opciones. También el rival de Milan en la Serie A, la Roma, habría mostrado interés en Endrick, al igual que Aston Villa, que al parecer también figura como un peso pesado de la Premier League.

Según Gazzetta, el Milan ya tanteó a Endrick en verano, aunque en aquel momento el joven delantero rechazó la opción. En su lugar, el brasileño quería asentarse definitivamente en el Real Madrid tras su exitosa cesión al Olympique de Lyon en el primer semestre de 2026. Hasta la fecha, sin embargo, el despegue definitivo con los blancos sigue pareciendo bastante lejano también bajo el nuevo entrenador José Mourinho.

Endrick también lo tiene difícil en el Real Madrid con Mourinho

Una lesión muscular, que le dejó fuera de combate al inicio de la temporada, complicó aún más su arranque con Mourinho. Pero desde que volvió a estar en forma, Endrick apenas ha sumado cuatro minutos en cuatro partidos oficiales y solo entró en la recta final en el 3-2 en Elche a mediados de septiembre. No hay forma de desplazar a Kylian Mbappe del centro del ataque y, además, el sorprendente fichaje Carlos Espi ya se ha postulado, con su impacto como revulsivo, para el papel de primer recambio de Mbappe.

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Endrick, que tiene contrato en el Bernabéu hasta 2030, quiere tener suficientes minutos a toda costa, por lo que una nueva salida de Madrid parece cada vez más probable si sigue jugando tan poco a medida que avance la temporada. La Gazzetta contempla, además de una nueva cesión simple, un modelo de traspaso con opción de compra posterior y opción de recompra para el Real Madrid.

¿Dónde podría jugar Endrick en el Milan?

El Milan sí había invertido mucho dinero en verano por un nuevo nueve, al pagar 74 millones de euros al Paris Saint-Germain por Goncalo Ramos. Según el informe de Gazzetta, con el técnico Ruben Amorim también sería posible un sistema con dos puntas, en el que Endrick podría formar en ataque junto a Ramos. Además, el Milan vería en el jugador de 20 años una opción alternativa para la posición de extremo derecho.

Endrick, que pasó de Palmeiras a Madrid en 2024, ha disputado hasta ahora un total de 41 partidos oficiales con el Real Madrid, en los que ha marcado siete goles. En la segunda vuelta de la pasada temporada, el internacional brasileño convenció en el Olympique de Lyon, con 16 participaciones de gol en 21 apariciones con el conjunto francés (ocho goles y ocho asistencias).