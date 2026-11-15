AC Milan: Cardinale prepara un gran mercado de fichajes en enero con un presupuesto de más de 70 millones

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El entusiasmo contagioso de Cardinale también será un factor en los fichajes que el Milan pretende realizar en el mercado de invierno. El propietario del club tiene previsto destinar un presupuesto de entre 60 y 70 millones al fichaje de un delantero, y los nombres son Endrick, del Real Madrid, y Tresoldi, del Brujas. Pero atención, porque no acaba ahí: también llegarán un defensa central y un jugador de banda, lo que elevará el presupuesto.

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Cardinale quiere construir una plantilla cada vez más fuerte y competitiva, consciente de que todavía hace falta invertir mucho. La plantilla de Amorim presenta carencias evidentes: desde un defensa que amplíe las opciones del entrenador hasta un delantero que apoye a Ramos en lugar de Camarda, que se marchará cedido.

El objetivo es ganar el título de la Serie A y, si no es posible esta temporada, Red Bird quiere sentar las bases para la próxima. También se estudian posibles fichajes de futuro, como Sylla, del Union Saint Gilloise, o Ilicevic, nacido en 2010 y jugador del Eintracht Framcoforte, que ya ha debutado en la Serie A.