AC Milan: Cardinale prepara grandes fichajes para enero con un presupuesto de más de 70 millones

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El entusiasmo contagioso de Cardinale también será un factor en el mercado de fichajes que el Milan planea afrontar este invierno. El propietario del club pretende destinar un presupuesto de 60/70 millones al delantero, y los nombres que baraja son Endrick, del Real Madrid, y Tresoldi, del Brujas. Pero atención, porque no acaba ahí: también llegarán un defensa central y un jugador de banda, lo que elevará el presupuesto.

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Cardinale quiere construir una plantilla cada vez más fuerte y competitiva, consciente de que todavía hace falta invertir mucho. La plantilla de Amorim presenta carencias evidentes: desde un defensa que amplíe las opciones del técnico hasta un delantero que apoye a Ramos en lugar de Camarda, que se marchará cedido.

El objetivo es ganar el título de la Serie A y, si no es posible esta temporada, Red Bird quiere sentar las bases para la próxima. También se estudian posibles fichajes de futuro, como Sylla, del Union Saint-Gilloise, o Ilicevic, el jugador nacido en 2010 del Eintracht Frankfurt que ya ha debutado en la Bundesliga.