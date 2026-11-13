Compartir Sigue a GOAL en Google

Red Bird Capital lanza Milan Sports e Enternainment, una sociedad de cartera que reunirá las inversiones de Cardinale en Milán en los sectores del deporte, las infraestructuras y el entretenimiento. Su director ejecutivo será Brett Yormark.

Anuncios

Se trata de un profesional con treinta años de experiencia en el mundo del deporte: dirige la Big 12, una de las ligas más importantes de la NCAA de baloncesto universitario estadounidense. Este nombramiento no tendrá ninguna repercusión en la estructura directiva del AC Milan, con Massimo Calvelli firme en su cargo de consejero delegado.

El Milan y Milán se convierten así en el segundo pilar operativo del fondo, solo por detrás de Nueva York, con el objetivo de desarrollar otras actividades que contribuirán a generar ingresos de los que también se beneficiará el AC Milan, aunque irán a parar a las arcas de la sociedad matriz, Milan Sports & Entertainment.

Cardinale y su equipo trabajan en varios proyectos: el desarrollo del nuevo Generali Stadium, la puesta en valor de los terrenos de San Donato Milanese (donde el Milan había estudiado inicialmente construir su nuevo estadio), la posible incorporación al proyecto NBA Europe y nuevas inversiones en los sectores de la hostelería, los eventos y el tenis internacional.

El club de la calle Aldo Rossi será el principal activo de la nueva plataforma recién creada. El objetivo es potenciar la marca Milan, aprovechando su reconocimiento internacional para crear oportunidades comerciales y sinergias con otras actividades deportivas y de entretenimiento.

Anuncios Anuncios

El área de San Donato será fundamental en el nuevo proyecto. Red Bird Capital la había adquirido anteriormente para construir el nuevo estadio, antes de decantarse por el proyecto compartido con el Inter en San Siro.

Related Topics

MSE pretende desarrollar allí un nuevo espacio dedicado al deporte y al entretenimiento en vivo, dando así valor a la inversión realizada. Entre las posibilidades planteadas en los últimos meses, la más concreta apunta a la construcción de un nuevo recinto multifuncional que podría convertirse en un referente para el baloncesto y la organización de conciertos y eventos. Cardinale ya ha confirmado la posibilidad de construir un recinto de unos 20.000 espectadores.

MSE también pretende explorar oportunidades para reforzar la posición de Milán en el tenis internacional, con el objetivo de ampliar aún más la oferta de eventos deportivos que acoge la ciudad.

Anuncios

Con estas inversiones, Cardinale lanza un mensaje claro: el proyecto del Milan es a largo plazo y aspira a devolver al club a la élite del fútbol internacional. El entusiasmo de esta versión 2.0 del propietario del Milan no se manifiesta solo en el ámbito deportivo, con una presencia constante en Milanello y un apoyo total al nuevo proyecto deportivo, sino también en el desarrollo de inversiones que transmiten la idea de un mayor arraigo en el territorio.

El Generali Stadium, que verá la luz en 2031, no parece ser el punto final del proyecto de RedBird Capital en el Milan, un hecho que pone fin a las especulaciones de los últimos meses sobre una posible venta del club. Cardinale no desiste, sino que redobla su apuesta: el Milan está en el centro de las inversiones del fondo estadounidense.