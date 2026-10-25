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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Abú Treika: el Barcelona «desordenado» tuvo suerte de ir perdiendo por un solo gol en la primera parte

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
M. Aboutreika
España
Portugal
Egipto

"Esta ha sido la mejor parte del Real Madrid con Mourinho"

  Mohamed Aboutrika, estrella del Al-Ahly y exjugador de la selección de Egipto, elogió la actuación del Real Madrid en la primera mitad de su partido ante el Barcelona, este domingo por la noche, en el clásico de LaLiga.

La primera mitad terminó con ventaja del Real Madrid por un gol a cero, anotado por Kylian Mbappé.

Aboutrika dijo en su análisis de la primera mitad en los canales de "beIN Sports": "Esta es la mejor mitad del Real Madrid con José Mourinho, y este es el nivel que esperaba después de ver la alineación".

Y continuó: "El nivel de hoy es diferente, el equipo tiene personalidad, hay referencias por todo el campo, y una actuación destacada de Güler, Diomande y Mbappé, que marcó un gol con la rodilla en el que tuvo suerte".

La antigua estrella del fútbol egipcio añadió: "El Barcelona tuvo suerte en la primera mitad, pues el Real Madrid desperdició 3 ocasiones claras y pudo haber marcado dos o tres goles además del gol de Mbappé".

Y afirmó: "La primera mitad terminó con una merecida ventaja del Real Madrid, que jugó con mucha personalidad desde el principio".

Y agregó: "El Barcelona sufre por el desorden, y Pedri pierde muchos balones, mientras que el Real Madrid cerró los espacios a los jugadores, con Cucurella presionando a Yamal".

Y concluyó: "El Barcelona sufre para construir ocasiones, y el Barça necesita cambiar, ya sea dentro del campo o dando entrada a jugadores como Adeyemi".

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