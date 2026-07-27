Hani Abou Rida, presidente de la junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol, afirmó que su relación con Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, se remonta a años atrás, cuando era jugador en las filas de la selección.

Abou Rida señaló, en declaraciones al programa "Al Sura" del canal "Al Nahar" con la periodista Lamis El Hadidi, que Hossam Hassan estuvo triste al principio porque quería convocarlo a la selección en su momento, y subrayó que es una buena persona, entusiasta con su trabajo, esforzado, que trabaja en beneficio de la selección y que siempre escucha las opiniones de quienes lo rodean.

Abou Rida aseguró que sacó la mejor versión de Hossam Hassan, quien maneja las cosas con mucha calma, y aclaró que Hossam siempre estuvo entre las candidaturas de la Federación de Fútbol para asumir el cargo de entrenador de la selección durante todos los años pasados.

Abou Rida elogió al cuerpo técnico dirigido por los gemelos Hossam e Ibrahim Hassan, ya que Hossam tiene facetas tácticas magníficas y un trabajo destacado, y no depende únicamente del entusiasmo, además de que Ibrahim Hassan impone la disciplina en las concentraciones.

Y añadió: "Si se tratara solo de entusiasmo, habría recurrido a un cantante que encendiera el ánimo de los jugadores y no a un entrenador como Hossam, que posee unas capacidades técnicas magníficas y facetas tácticas importantes".

Sobre la renovación del contrato de Hossam Hassan, señaló que tomó la decisión antes del partido ante Argentina en los octavos de final del Mundial, y aclaró que el comité se formó con el fin de poner los puntos sobre las íes en torno a las cláusulas contractuales, que son secretas y no están abiertas a los medios.