Abu Al Shamat se libra de la lesión de ligamento cruzado: los detalles de la lesión de la estrella del Al Ahli saudí

Cundió la preocupación en la concentración del Al-Ahli saudí en Portugal, tras la repentina caída de uno de los nombres más destacados del equipo durante el partido amistoso, y todos estuvieron pendientes de lo que revelarían las pruebas médicas en medio del temor por el peor de los escenarios.

El diario saudí "Al-Yaum" reveló que el cuerpo técnico recibió un gran alivio moral, después de que las pruebas médicas a las que se sometió Saleh Abu Al-Shamat confirmaran que el ligamento cruzado está intacto, tras la lesión que sufrió ante el Vitória de Guimarães portugués.

El diario explicó que la resonancia magnética mostró que el jugador solo sufre una contusión ósea, sin ningún daño en el ligamento cruzado, después de someterse a pruebas preventivas bajo la supervisión del cuerpo médico del equipo.

El diario señaló que la lesión de Saleh Abu Al-Shamat consiste en una fuerte contusión en el hueso, por lo que se someterá a un programa de rehabilitación para recuperarse de la lesión y volver a participar en los entrenamientos colectivos con normalidad.

Abu Al-Shamat se había lesionado durante el partido amistoso que enfrentó al Al-Ahli con el Vitória de Guimarães este viernes, dentro de la concentración de preparación para la nueva temporada, y que terminó con la derrota del Al-Ahli por 3-1.

Esta derrota se convirtió en la segunda que sufre el Al-Ahli en sus partidos amistosos durante su concentración en el extranjero, antes del inicio de la nueva temporada, después de haber perdido ante el Holstein Kiel alemán por 1-4 en Austria.

En cambio, el "Raqi" solo ha logrado una única victoria a costa del Saalfelden austriaco por ocho goles a cero, en su primer partido amistoso en Austria, mientras que empató con el Rio Ave portugués por 2-2 en Portugal.