Abu Al Shamat: jugar con mi hermano en la selección es un orgullo y nuestro objetivo es levantar la Copa del Golfo

Mohamed Abu Al-Shamat, jugador de la selección de Arabia Saudí, expresó su orgullo por jugar junto a su hermano Saleh en las filas del combinado saudí, subrayando su deseo de ganar la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí se enfrentará a su homóloga de Omán mañana sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Abu Al-Shamat declaró a los medios de comunicación este viernes, según recogió el periódico saudí "Al-Youm": "Estoy orgulloso de jugar con Saleh en la selección. Si hemos ofrecido un rendimiento destacado, es gracias a todos los jugadores, pues aquí todos somos una sola familia y todos somos hermanos".

Sobre el cambio de su posición en el campo de lateral a extremo, respondió: "Recibí las instrucciones del entrenador (Georgios) Donis y las apliqué en el campo. Estoy listo para jugar en cualquier lugar donde me necesite la selección saudí, ya sea como extremo o como lateral".

Y añadió: "No sufrimos ninguna presión, tenemos mucha confianza, jugamos el torneo ante nuestra afición y queremos aprovecharlo de la mejor manera posible. Tomamos cada partido por separado y trabajamos con concentración para levantar la copa y hacer feliz a la afición".

Concluyó: "El entrenador nos dio una charla sobre la selección de Omán, y la hemos estudiado bien. Estamos trabajando en aplicar eso y en dar todo lo que tenemos para preparar el partido de mañana".

El combinado saudí necesita ganar con cualquier resultado a Omán para sellar su clasificación a las semifinales del torneo del Golfo, independientemente del resultado de su partido contra Irak en la tercera jornada, el próximo martes.