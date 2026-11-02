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Gary Neville ha criticado duramente al defensa del Arsenal Gabriel por su bochonzosa simulación durante una victoria crucial en la Premier League ante el Liverpool en Anfield. El brasileño cayó al suelo agarrándose la cara tras un leve choque, lo que provocó una contundente reacción del excapitán del Manchester United mientras comentaba el partido.

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Gabriel, criticado por fingir en Anfield

Neville ha acusado a Gabriel de protagonizar una actuación bochornosa durante la victoria del Arsenal sobre el Liverpool en la Premier League. El equipo de Mikel Arteta logró un decisivo triunfo por 1-0 en Anfield que le permite aventajar en tres puntos al segundo clasificado.

La polémica se produjo en los primeros minutos de un tenso encuentro, tras un choque entre el defensa brasileño y el delantero del Liverpool Alexander Isak. Gabriel cayó de inmediato agarrándose la cara y reclamó una falta al árbitro Andy Madley.

Sin embargo, las repeticiones televisivas pronto mostraron lo que realmente había ocurrido con el central del Arsenal. Las imágenes dejaron claro que el brazo de Isak solo había tocado la parte alta del pecho de Gabriel, no su cara.

Neville carga contra el defensa

La reacción de Gabriel no gustó nada a Neville, que expresó su frustración durante la retransmisión de Sky Sports. El exdefensa del Manchester United cree que Gabriel debe desterrar definitivamente este comportamiento de su juego.

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«A veces queda mal por estas cosas», afirmó Neville. «Me encantan su carácter, su pasión y su tenacidad. Pero recibe un empujón en la parte alta del pecho y cae agarrándose la cara».

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Neville cerró su valoración del incidente de Anfield con un juicio tajante: «Es absolutamente bochornoso. Tiene que dejar de hacerlo».

El Arsenal logra una gran victoria a domicilio

Al margen de la polémica inicial, Kai Havertz marcó el único gol del partido en el minuto 16 y aseguró los tres puntos. La ajustada derrota supuso un duro golpe para el Liverpool de Andoni Iraola, que sigue quinto en la clasificación, fuera de los puestos de Champions League.

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Tras el pitido final, Neville elogió la resistencia y la disciplina táctica del Arsenal. Destacó la enorme importancia de mantener la portería a cero en un estadio donde resulta tan difícil hacerlo.

«El Arsenal dio una lección defensiva», explicó Neville. «Andoni Iraola estará disgustado, sentirá que su equipo lo ha dado todo, pero ellos se pusieron en una posición claramente favorable».

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Vuelve el fútbol europeo para ambos clubes

El Arsenal debe dejar rápidamente de lado la competición doméstica para preparar su visita europea de entre semana. El equipo de Arteta viajará a la República Checa para enfrentarse al Slavia Praga en la Champions League con la esperanza de prolongar su excelente racha.

El Liverpool también volverá a disputar la Champions League en los próximos días, con la urgente necesidad de recuperarse de esta frustrante derrota liguera. Iraola llevará a su plantilla a Turquía para afrontar un exigente partido contra el Fenerbahce.