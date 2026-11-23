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Jamie Carragher cree que el Chelsea no tiene ninguna posibilidad de conseguir nada esta temporada si no ficha a un central dominante en enero. La leyenda del Liverpool cargó contra la pareja formada por Levi Colwill y Wesley Fofana tras la goleada por 4-1 sufrida en casa ante el Leeds el sábado. También reconoció que le ha sorprendido el estilo de juego del equipo de Xabi Alonso.

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Carragher: el Chelsea tiene un «problema enorme» en el centro de la defensa

Carragher insiste en que el Chelsea debe fichar a un central dominante o no conseguirá nada esta temporada. El equipo ha encajado 20 goles en 11 partidos de la Premier League, y el Leeds volvió a dejar en evidencia su defensa el sábado. Dominic Calvert-Lewin se impuso físicamente a Colwill y Fofana en una derrota por 4-1 en casa que ha aumentado la presión sobre Alonso .

«El Chelsea tiene un problema enorme en el centro de la defensa y, si no lo soluciona en enero, tendrá un gran problema para acabar la temporada donde cree que debería estar con respecto a la Champions League», afirmó Carragher en el programa Monday Night Football de Sky Sports.

«Esta pareja nunca funcionará»

El exdefensa del Liverpool, que también recordó la actuación de Brian Brobbey en la victoria por 1-0 del Sunderland antes del parón internacional, no se mordió la lengua al hablar de ninguno de los dos jugadores.

«Colwill cometió un penalti ante Brobbey en Sunderland y el entrenador lo sustituyó en el descanso. La actuación de Fofana contra el Manchester United, especialmente en la primera parte, fue una de las peores que veremos de un central esta temporada», afirmó. «Como pareja, nunca funcionarán porque no tienen suficiente presencia física y no hay un verdadero líder».

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Lacroix es solo un «parche»

El Chelsea fichó a Maxence Lacroix del Crystal Palace por 51 millones de libras en verano, pero una lesión en los isquiotibiales le ha impedido disputar los últimos tres partidos. Carragher, a quien la situación le recuerda a la del Liverpool antes de fichar a Sami Hyypia, no cree que Lacroix sea la solución.

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«Esto no va a cambiar con los jugadores que tienen. Lacroix es un buen jugador, pero es un parche hasta el próximo mercado de fichajes, en enero, o hasta el final de la temporada», afirmó. «Hasta que fichen a ese central dominante y líder, no tienen absolutamente ninguna posibilidad de conseguir nada».

A Carragher le sorprende el estilo de Alonso

Carragher también reconoció que el Chelsea de Alonso le ha sorprendido: aseguró que «depende mucho de los tres de arriba» en lugar de practicar el fútbol de posesión que muchos esperaban.

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El equipo de Alonso ocupa la octava posición, a 12 puntos del líder y vigente campeón, el Arsenal, y visitará al Nottingham Forest el viernes.