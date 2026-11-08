¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Traducido por

Abou Trika critica el rendimiento del Barcelona ante el Atlético: su defensa es de barrio, pero tiene suerte

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
M. Aboutreika
L. Yamal
España
Egipto

La leyenda del fútbol egipcio analiza la primera mitad en la cumbre del Metropolitano

Mohamed Abu Treika, exestrella del fútbol egipcio y analista de la cadena beIN Sports, criticó el rendimiento defensivo del Barcelona durante la primera parte del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, disputado en el estadio Metropolitano en el marco de la duodécima jornada de LaLiga, cuyo primer tiempo terminó con empate 1-1.

El Atlético de Madrid se adelantó en el minuto 10 por medio de Giuliano Simeone, antes de que Fermín López lograra arrebatar el empate para el Barcelona en el minuto 45.

Abu Treika afirmó durante su análisis en la cadena beIN Sports que la defensa del Barcelona ofreció una imagen pésima, señalando la facilidad con la que los jugadores del Atlético de Madrid llegaban a la portería del guardameta Joan García, antes de comentar: "La defensa del Barcelona es un desastre".

Y continuó en tono de broma: "El Atlético de Madrid llega con facilidad a la portería de Joan García; si fuéramos nosotros tres (en referencia a sus compañeros en el estudio) al campo, podríamos llegar a la portería del Barcelona".

Próximos partidos
BAR

BAR

Primera División

22 nov 2026

VIL

VIL

GET

GET

Primera División

22 nov 2026

ATM

ATM

La exestrella del Al Ahly añadió que el Atlético de Madrid logró generar numerosas ocasiones durante la primera parte, pero no las aprovechó de la forma debida, mientras que el Barcelona consiguió regresar en el marcador con una sola oportunidad, después de que Fermín López anotara el gol del empate antes del final de la primera parte.

Abu Treika explicó que el Barcelona tuvo suerte con el empate en la primera parte, señalando que el gol de Fermín López podría dar al Barça un impulso importante durante la segunda mitad y ayudarle a volver al ambiente del partido, especialmente después de que el conjunto catalán sufriera ante la presión ofensiva de los locales.

Abu Treika cerró su valoración de la primera parte subrayando la ausencia ofensiva del Barcelona, salvo por los movimientos de Lamine Yamal, afirmando que no vio al conjunto catalán ofrecer un rendimiento ofensivo convincente y que no hubo una presencia clara más allá de Yamal, mientras que el equipo ofreció una imagen pésima a nivel defensivo.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google