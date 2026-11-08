Mohamed Abu Treika, exestrella del fútbol egipcio y analista de la cadena beIN Sports, criticó el rendimiento defensivo del Barcelona durante la primera parte del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, disputado en el estadio Metropolitano en el marco de la duodécima jornada de LaLiga, cuyo primer tiempo terminó con empate 1-1.

El Atlético de Madrid se adelantó en el minuto 10 por medio de Giuliano Simeone, antes de que Fermín López lograra arrebatar el empate para el Barcelona en el minuto 45.

Abu Treika afirmó durante su análisis en la cadena beIN Sports que la defensa del Barcelona ofreció una imagen pésima, señalando la facilidad con la que los jugadores del Atlético de Madrid llegaban a la portería del guardameta Joan García, antes de comentar: "La defensa del Barcelona es un desastre".

Y continuó en tono de broma: "El Atlético de Madrid llega con facilidad a la portería de Joan García; si fuéramos nosotros tres (en referencia a sus compañeros en el estudio) al campo, podríamos llegar a la portería del Barcelona".

La exestrella del Al Ahly añadió que el Atlético de Madrid logró generar numerosas ocasiones durante la primera parte, pero no las aprovechó de la forma debida, mientras que el Barcelona consiguió regresar en el marcador con una sola oportunidad, después de que Fermín López anotara el gol del empate antes del final de la primera parte.

Abu Treika explicó que el Barcelona tuvo suerte con el empate en la primera parte, señalando que el gol de Fermín López podría dar al Barça un impulso importante durante la segunda mitad y ayudarle a volver al ambiente del partido, especialmente después de que el conjunto catalán sufriera ante la presión ofensiva de los locales.

Abu Treika cerró su valoración de la primera parte subrayando la ausencia ofensiva del Barcelona, salvo por los movimientos de Lamine Yamal, afirmando que no vio al conjunto catalán ofrecer un rendimiento ofensivo convincente y que no hubo una presencia clara más allá de Yamal, mientras que el equipo ofreció una imagen pésima a nivel defensivo.