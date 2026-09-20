Mohamed Aboutrika, exestrella del Al Ahly egipcio, dirigió duras críticas a José Mourinho, director técnico del Real Madrid, y a Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, entre los dos tiempos del encuentro que enfrentó a ambos equipos este domingo, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga.

La primera parte terminó con empate sin goles, en medio de dureza, choques y una gran polémica arbitral, sin ocasiones de peligro en ninguna de las dos porterías.

Durante su análisis del partido en los canales de beIN Sports, Aboutrika dijo: «Mourinho y Simeone están siendo condescendientes en las alineaciones, y en el segundo tiempo, quien deje de lado esa condescendencia ganará».

Y añadió: «Simeone debe sacar a su hijo de inmediato (Giuliano), porque no aporta nada, y si el Atlético quiere ganar tiene que sustituirlo».

Continuó: «Mourinho también está siendo condescendiente con Vinicius, debe sacarlo si quiere ganar, y en el banquillo hay quienes merecen participar, como Bernardo Silva».

Prosiguió: «Los dos equipos no están ofreciendo un fútbol de verdad. ¿Dónde están las ocasiones? Queremos ocasiones reales, y si eliges jugadas serán las jugadas arbitrales; el árbitro va a la pantalla del VAR y no muestra la tarjeta roja, ¿por qué hace eso?».

Aboutrika concluyó: «El Real Madrid y el Atlético se han visto influidos por el bonito fútbol que ofrece el Barcelona en sus partidos, pero nosotros queremos un fútbol a la altura del derbi».