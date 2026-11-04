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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Abou Treika se burla del Real Madrid: su defensa regatea por radio... ¿y cuál es el equipo de Dumfries?

AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
M. Aboutreika
M. Cucurella
D. Dumfries
L. Yamal
Grecia
España
Egipto
Países Bajos

«Cucurella solo necesita a Yamal»

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Mohamed Aboutrika, estrella del Al-Ahly y exjugador de la selección de Egipto, se burló del Real Madrid tras la primera parte de su partido ante el anfitrión AEK de Atenas, en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El AEK se adelantó en el minuto 12 por medio de Abou Bakary Koïta, antes de que Bellingham empatara para el Real Madrid en el minuto 32.

El gol del AEK llegó tras un extraordinario regate de Koïta a Cucurella en un espacio reducido dentro del área, para después rematar al fondo de la red.

Aboutrika dijo, en el análisis de la primera parte a través de los canales de "beIN Sports": "A Cucurella solo le falta Yamal (ríe), pero aquí no presiona".

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Y continuó: "Los jugadores del Real Madrid empezaron el partido con displicencia, con un juego y una dejadez evidentes, y ofrecieron unos primeros 30 minutos muy flojos".

Aboutrika agregó: "¿Con quién juega Dumfries? No sé si juega con el Real Madrid o con el AEK".

Y se burló con dureza de los jugadores del Real Madrid, especialmente de los defensas, al decir: "A los jugadores del Real Madrid los regatean por radio: aló, ven que te voy a regatear. Los regatean con toda facilidad".

 

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