Abel Ruiz, tras los pasos de Luis Suárez y David Villa: "Es un orgullo estar en el NxGn"

El jugador más joven del filial del Barcelona habla de su presente, su progresión y sus referentes en exclusiva para Goal tras ser 27º en el NxGn.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abel Ruiz (Almussafes, , 2000) vive a veinte pasos de lo que él describe como "la élite del fútbol mundial" ante el micrófono de Goal. Es el jugador más joven del filial del que entrena Francesc Garcia Pimienta y se siente un "privilegiado" ante la proyección que le ofrece el club azulgrana, a la caza de un delantero centro que pueda darle el relevo progresivamente a Luis Suárez a partir del próximo verano.

Sin embargo, Abel siente que "el primer equipo todavía es otro mundo" para él y sus compañeros.

"Nos centramos en progresar y aprender todo lo que podemos" de ellos y de los técnicos del filial, el último paso antes de probarse en el Camp Nou. A los diecinueve años cumple su séptima temporada en azulgrana, club al que llegó con doce años y actualmente suele entrenar con cierta regularidad a las órdenes de Ernesto Valverde.

Abel no deja de sorprenderse cada vez que va con los mayores. "Son la élite del fútbol mundial, los mejores y los más experimentados del mundo" explica, lo cual obliga, tanto a él como a sus compañeros, a acostumbrarse a que la excelencia sea una rutina.

"No es fácil tener que dar el cien por cien en cada entrenamiento para estar, aunque sea por un momento, a un nivel similar al suyo" confiesa.

Pero "si estoy aquí es porque creo en este club y en mis posibilidades, igual que el resto de mis compañeros" en el filial. A fin de cuentas, "todos pensamos que podemos llegar al primer equipo y ese es nuestro objetivo, mejorarnos a nosotros mismos para alcanzar el sueño".

Curiosamente, los dos con más posibilidades son los dos más jóvenes, al margen del centrocampista Riqui Puig, pues también Juan Miranda se ha probado con el primer equipo. Abel, no obstante, ya sabe lo que es darle un título al Barcelona, pues marcó el penalti decisivo en la tanda que decidió la Supercopa de Catalunya la temporada pasada.

Era un título amistoso, de acuerdo, pero Abel no falló.

Esta temporada sigue adelante con su crecimiento. "Me fijo mucho en Luis Suárez, admiro su actitud tan agresiva en busca del gol" revela antes de admitir que su otro gran referente no es otro que el ex del Barcelona y, como él, del Valencia, David Villa.

"Es uno de los delanteros más completos que he visto en mi vida" asegura con brillo en los ojos. Es evidente que la admiración es total.

"Me encantaría tener algunos de sus movimientos y de hecho intento aprender cada día de los dos". De momento lo tiene a su alcance pero le falta lo más difícil, mantenerse en la élite.

Mientras trabaja para eso celebra formar parte del selecto club NxGn de Goal: "Muchas gracias por incluirme, me hace sentir orgulloso ver mi trabajo reconocido de esta forma".