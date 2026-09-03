Abdelkarim, el ejemplo más reciente: el fantasma de Neymar sigue apareciendo en el Barcelona

El traspaso de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain, en el verano de 2017, no fue solo el fichaje más caro de la historia del fútbol en aquel momento, después de que el club francés pagara 222 millones de euros para activar la cláusula de rescisión en el contrato de la estrella brasileña, sino que también supuso un punto de inflexión en la forma en que el Barça blindaba a sus jugadores, especialmente a los talentos que considera parte de su futuro.

Desde la salida de Neymar, el club catalán comenzó a cambiar su política de manera evidente, tras descubrir que una cláusula de rescisión de 222 millones de euros, que en aquel momento parecía una cifra difícil de alcanzar para cualquier club, ya no era suficiente para impedir que los clubes gigantes se llevaran a sus estrellas.

Las primeras grandes señales de este cambio aparecieron en los contratos firmados o renovados tras la marcha del brasileño.

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La sorpresa llevó a la directiva del Barcelona a replantearse la idea de la "cláusula de rescisión vinculada al valor de mercado". En lugar de fijar una cifra alta pero pagable, el club empezó a establecer cantidades cuyo objetivo era, fundamentalmente, hacer casi imposible una salida forzada.

Cláusulas astronómicas

Eso se vio rápidamente en los contratos de varios de los astros del equipo. La cláusula de Lionel Messi subió entonces a 700 millones de euros, mientras que la de Gerard Piqué y Sergio Busquets pasó a ser de 500 millones de euros.

Asimismo, la cláusula de rescisión alcanzó los 400 millones de euros en los contratos de Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho y Arthur Melo. Al mismo tiempo, la cláusula de Sergi Roberto subió de 40 millones a 500 millones de euros, y la de Samuel Umtiti de 60 millones a 500 millones.

Para 2019, el Barça llegó a un nivel aún mayor, cuando fijó una cláusula de rescisión de 800 millones de euros en el contrato de Antoine Griezmann. Y las cosas no se detuvieron ahí, pues en octubre de 2021 el Barcelona anunció oficialmente que el nuevo contrato de Pedri incluía una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros.

Lo mismo se repitió con Ansu Fati, cuyo contrato fue renovado en octubre de 2021 hasta 2027, también con una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros.

En abril de 2022, el Barcelona anunció que el nuevo contrato de Ronald Araújo incluía igualmente una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros, antes de que Gavi se sumara a la misma lista en septiembre de ese mismo año.

El club continuó con el mismo enfoque con Lamine Yamal, ya que en octubre de 2023 anunció que el contrato del jugador español, hasta junio de 2026, incluía una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros.

El caso Abdelkarim

En este contexto se enmarca la postura del Barcelona con el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que se ha convertido en uno de los talentos emergentes más destacados del club durante el último periodo.

La cláusula de rescisión actual en el contrato de Abdelkarim es de solo 15 millones de euros, una cifra que el Barcelona considera ya baja, teniendo en cuenta la evolución del jugador y el creciente interés en él.

Informes españoles hablaron recientemente del deseo del conjunto blaugrana de elevar la cláusula a 150 millones de euros, es decir, 10 veces su valor actual, dentro de un nuevo contrato con condiciones mejoradas para el jugador.

Aunque la posible cláusula de Abdelkarim está lejos de los 1000 millones de euros que el Barcelona fijó en los contratos de Pedri, Gavi y Lamine Yamal, refleja la misma idea en un grado acorde con la corta edad del jugador egipcio, que aún no ha superado los 18 años.

Este paso se produce además a la luz de la reciente experiencia del Barcelona con el jugador Pedro Fernández Sarmiento, conocido como Dro, que también se marchó al Paris Saint-Germain el pasado enero, tras pagarse el valor de su cláusula de rescisión de 6 millones de euros, algo que el Barça consideró una "traición".

Según un informe anterior del diario catalán "Sport", la forma en que se marchó el mediapunta fue dolorosa para el Barcelona. El entrenador Hansi Flick expresó entonces su pesar por la salida de Dro, diciendo: "Si alguien quiere jugar en el Barcelona, tiene que vivir y respirar los colores del club con todo su ser".

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